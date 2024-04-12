Принцесу Беатріс помітили на побаченні з чоловіком-аристократом (фото)

Подружжя сходило на вечерю з рідними Едоардо Мапеллі Моцці. До них приєдналася мама бізнесмена та її чоловік.

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Принцеса Беатріс зʼявилася на публіці в бордовому ансамблі, коли вона приєдналася до свого чоловіка Едоардо Мапеллі Моцці та його родичів за вечерею в Мейфері. Про це пише Daily Mail.

Подружжя помітили, коли вони виходили з ресторану Arlington. Беатріс та італійський бізнесмен були в гарному настрої після вечері з Ніккі Вільямс-Елліс — матір'ю Едо — і її чоловіком Девідом Вільямс-Еллісом.

Онука покійної королеви Єлизавети ІІ обрала для появи темно-фіолетове пальто із золотими ґудзиками HOBBS LONDON поверх вишуканого чорного топа та максі-спідниці WHISTLES за 99 фунтів стерлінгів (приблизно 4 700 гривень). За даними Royal Fashion Police, таке пальто коштує 510 доларів (близько 20 тисяч гривень).

Вбрання було підтягнуте на талії поясом, а Беатріс доповнила його замшевими туфлями на підборах Jimmy Choo.

Зокрема, донька Сари Фергюсон та принца Ендрю зробила мінімальний макіяж та розпустила волосся.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці

Тим часом чоловік принцеси Беатріс продемонстрував білу сорочку, чорний блейзер і штани відтінку хакі. Італійський аристократ тримався за руки зі своєю дружиною, коли вони виходили з ресторану.

Беатріс та Едоардо одружилися на приватній церемонії в липні 2020 року. Вони виховують доньку на ім'я Сієнна Елізабет.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці Фото: Getty Images

Нагадаємо, подруга принцеси Беатріс розкрила правду про її сімейне життя.

Також Фокус писав про те, як принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці відвідали хворого короля Чарльза ІІІ.