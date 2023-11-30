Принцеса Беатріс зʼявилася на публіці з чоловіком (фото)
Королівська персона та її супутник підтримали принцесу Євгенію та її організацію, що бореться з рабством.
Принцеса Йоркська Беатріс напередодні прибула на інавгураційний зимовий гала-концерт Anti-Slavery Collective зі своїм чоловіком Едоардо Мапеллі Моцці. Про це пише Daily Mail.
Онука покійної королеви Єлизавети ІІ одягла чорну сукню міді з крепу та шифону за 500 доларів від лондонського бренду Self-Portrait.
Принцеса доповнила вишукану сукню сумкою-клатчем із крокодилової шкіри та парою чорних замшевих туфлів-човників Nicholas Kirkwood зі зміїної шкіри.
Тим часом Едоардо Мапеллі Моцці, з яким у Беатріс є дворічна донька Сієнна, вирізнявся в білому лляному смокінгу з чорним метеликом.
Менша сестра принцеси Беатріс Євгенія також зʼявилася на публіці в чорному вбранні. Вона обрала сукню з брошкою від PPCDV.
Anti-Slavery Collectiveбув заснований у 2017 році принцесою Євгенією та її близькою подругою Джулією де Буанвіль. Вони працювали, щоб допомогти покласти край сучасному рабству, а також запустили свій подкаст Floodlight, де беруть інтерв’ю у гостей про те, як найкраще покінчити з цією практикою в усьому світі.
Матір двох принцес та колишня дружина принца Ендрю, Сара Фергюсон, позувала фотографам заходу у чорній сукні та кросівках Gucci.
Нагадаємо, принцеса Беатріс зʼявилася на публіці в розкішній сукні.
Також Фокус писав про трансформації стилю принцеси Беатріс.