Королівський стиль: принцеса Беатріс вийшла у світ у розкішній сукні

Принцеса відвідала модний захід у Лондоні зі своєю стилісткою Олівією Бекінгем, яка і відповідає за її образи.

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Принцеса Беатріс ще раз довела, що стала іконою стилю, відвідавши модний захід у Лондоні. Гламурна принцеса, дочка принца Ендрю і Сари Фергюсон, була сліпуча в розшитій паєтками сукні кольору шампанського, коли вона прийшла на вечірку дизайнера Монік Люльє. Про це пише Hello Magazine.

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У цьому приголомшливому ансамблі Беатріс мала особливо святковий вигляд. До Беатріс приєдналася стилістка Олівія Бекінгем, яка також консультує Поппі Делевінь і Нікі Гілтон, і якій приписують перетворення королівської особи на визнану королеву моди.

Принцеса Беатріс

Пара сяяла на спільних знімках, які Олівія розмістила у своєму акаунті в Instagram.

Беатріс завершила свій сліпучий образ туфлями на шпильках кольору шампанського, і доповнила образ золотими прикрасами.

Олівія для виходу у світ зі своєю знаменитою клієнткою вибрала уороченний топ з блискітками і темно-синю атласну спідницю.

Стиль Беатріс нещодавно зазнав дуже гламурної перебудови. І сталося це саме завдяки Олівії.

Відтоді як п'ять років тому принцесі Беатріс виповнилося 30 років, вона поступово знайшла власну формулу моди і тепер її образи високо оцінюють модні критики. Ті ж самі, які до цього критикували її за безглузді капелюшки і дивне вбрання.

Принцеса Беатріс та її стилістка Олівія Бекінгем Фото: Instagram Olivia Buckingham

"Мені подобається розсовувати межі своїх клієнтів, але при цьому дотримуватися їхніх справжніх кодексів. Я не хочу, щоб це було однобоко, мені подобається давати їм творчу свободу, а потім ми зустрічаємося посередині і придумуємо чарівний образ", — каже Олівія про стиль своєї роботи.

Вона розповідала, що обговорює зі своїми клієнтками захід, час його проведення і який стиль підійде. Увагу вона приділяє найдрібнішим деталям, навіть взуттю та прикрасам.

"Я знаю, що якщо жінка може почуватися впевненіше за допомогою одягу, то саме для цього його і слід використовувати", — вважає Олівія.

Вона також допомогла принцесі розширити свій кругозір. До її модного міксу була додана нотка високої моди, як це було видно на нещодавньому королівському весіллі в Йорданії, коли Беатріс блищала в розкішній сукні Reem Acra.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, яким парфумам віддають перевагу дами з королівських сімей. Беатріс, наприклад, отримала іменний аромат від паризького парфумера.