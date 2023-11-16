Королевский стиль: принцесса Беатрис вышла в свет в роскошном платье

Принцесса посетила модное мероприятие в Лондоне со своей стилисткой Оливией Бэкингем, которая и отвечает за ее образы.

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Принцесса Беатрис еще раз доказала, что стала иконой стиля, посетив модное мероприятие в Лондоне. Гламурная принцесса, дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон , была ослепительна в расшитом пайетками платье цвета шампанского, когда она пришла на вечеринку дизайнера Моник Люлье. Об этом пишет Hello Magazine.

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В этом потрясающем ансамбле Беатрис выглядела особенно празднично. К Беатрис присоединилась стилист Оливия Бэкингем, которая также консультирует Поппи Делевинь и Ники Хилтон и которой приписывают превращение королевской особы в признанную королеву моды.

Принцесса Беатрис

Пара сияла на совместных снимках, которые Оливия разместила в своем аккаунте в Instagram.

Беатрис завершила свой ослепительный образ туфлями на шпильках цвета шампанского, и дополнила образ золотыми украшениями.

Оливия для выхода в свет со своей знаменитой клиенткой выбрала уороченный топ с блестками и темно-синюю атласную юбку.

Стиль Беатрис недавно претерпел очень гламурную перестройку. И случилось это именно благодаря Оливии.

С тех пор как пять лет назад принцессе Беатрис исполнилось 30 лет, она постепенно нашла собственную формулу моды и теперь ее образы высоко оценивают модные критики. Те же самые, которые до этого критиковали ее за нелепые шляпки и странные наряды.

Принцесса Беатрис и ее стилистка Оливия Бэкингем Фото: Instagram Olivia Buckingham

"Мне нравится раздвигать границы своих клиентов, но при этом придерживаться их подлинных кодексов. Я не хочу, чтобы это было однобоко, мне нравится давать им творческую свободу, а затем мы встречаемся посередине и придумываем волшебный образ", — говорит Оливия о стиле своей работы.

Она рассказывала, что обсуждает со своими клиентками мероприятие, время его проведения и какой стиль подойдет. Внимание она уделяет мельчайшим деталям, даже обуви и украшениям.

"Я знаю, что если женщина может чувствовать себя уверенней с помощью одежды, то именно для этого ее и следует использовать", — считает Оливия.

Она также помогла принцессе расширить свой кругозор. К ее модному миксу была добавлена ​​нотка высокой моды, как это было видно на недавней королевской свадьбе в Иордании, когда Беатрис блистала в роскошном платье Reem Acra.

Напомним, ранее Фокус писал о том, какие духи предпочитают дамы из королевских семей. Беатрис, например, получила именной аромат от парижского парфюмера.