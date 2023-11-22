Стало відомо, що чоловік принцеси Беатріс подарував покійній королеві (відео)

Італійському аристократу допоміг його вітчим, який займається скульптурою.

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Стало відомо, що чоловік принцеси Беатріс подарував покійній королеві Єлизаветі ІІ у 2018 році. Про це пише Hello Magazine.

Коли Едоардо Мапеллі Моцці шукав подарунок для бабусі своєї коханої, він звернувся за допомогою до свого вітчима – скульптора Девіда Вільямса-Елліса. Італійський бізнесмен доручив своєму вітчиму зробити статую королеви Великобританії з бронзи, на якій вона дивиться вгору й гладить коня. Разом вони вирішили, що це буде ідеальний подарунок для Єлизавети ІІ, яка практично все життя захоплювалася верховою їздою.

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"Я зробив макет із зображенням королеви та коня для проєкту, якого насправді не було, і Едо та Беатріс побачили та закохалися в це", — розповів скульптор.

"Вони думали, що це відобразило справжній дух королеви, бабусі Беатріс. Завжди дивно розмовляти з кимось, чия бабуся є королевою, особливо коли ти робив їхню скульптуру. Едо вирішив віддати одну Беатріс, а іншу — королеві", — додав вітчим чоловіка принцеси.

Статуя королеви Єлизавети ІІ

Наступного 2019 року Едоардо подарував другу версію бронзової скульптури королеви своїй тодішній дівчині, принцесі Беатріс, на її день народження у серпні.

Королева Єлизавета ІІ Фото: Getty Images

Нагадаємо, принцеса Беатріс зʼявилася на публіці в сукні улюбленого бренду Кейт Міддлтон.

Також Фокус писав про трансформацію стилю принцеси Беатріс.