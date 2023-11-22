Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Стало відомо, що чоловік принцеси Беатріс подарував покійній королеві (відео)

чоловік принцеси беатріс, едоардо мапеллі моцці, подарунок королеві, королева єлизавета ІІ, статуя королеви
Фото: Getty Images | Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці

Італійському аристократу допоміг його вітчим, який займається скульптурою.

Related video

Стало відомо, що чоловік принцеси Беатріс подарував покійній королеві Єлизаветі ІІ у 2018 році. Про це пише Hello Magazine.

Коли Едоардо Мапеллі Моцці шукав подарунок для бабусі своєї коханої, він звернувся за допомогою до свого вітчима – скульптора Девіда Вільямса-Елліса. Італійський бізнесмен доручив своєму вітчиму зробити статую королеви Великобританії з бронзи, на якій вона дивиться вгору й гладить коня. Разом вони вирішили, що це буде ідеальний подарунок для Єлизавети ІІ, яка практично все життя захоплювалася верховою їздою.

Важливо
Криза королівської сім'ї: дві принцеси отримають більше обов'язків

"Я зробив макет із зображенням королеви та коня для проєкту, якого насправді не було, і Едо та Беатріс побачили та закохалися в це", — розповів скульптор.

"Вони думали, що це відобразило справжній дух королеви, бабусі Беатріс. Завжди дивно розмовляти з кимось, чия бабуся є королевою, особливо коли ти робив їхню скульптуру. Едо вирішив віддати одну Беатріс, а іншу — королеві", — додав вітчим чоловіка принцеси.

Статуя королеви Єлизавети ІІ

Наступного 2019 року Едоардо подарував другу версію бронзової скульптури королеви своїй тодішній дівчині, принцесі Беатріс, на її день народження у серпні.

Королева Єлизавета ІІ Fullscreen
Королева Єлизавета ІІ
Фото: Getty Images

Нагадаємо, принцеса Беатріс зʼявилася на публіці в сукні улюбленого бренду Кейт Міддлтон.

Також Фокус писав про трансформацію стилю принцеси Беатріс.