Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Стало известно, что муж принцессы Беатрис подарил покойной королеве (видео)

муж принцессы Беатрис, эдоардо мапелли моцци, подарок королеве, королева елизавета II, статуя королевы
Фото: Getty Images | Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци

Итальянскому аристократу помог его отчим, который занимается скульптурой.

Related video

Стало известно, что муж принцессы Беатрис подарил покойной королеве Елизавете II в 2018 году. Об этом пишет Hello Magazine.

Когда Эдоардо Мапелли Моцци искал подарок для бабушки своей возлюбленной, он обратился за помощью к своему отчиму — скульптору Дэвиду Уильямсу-Эллису. Итальянский бизнесмен поручил отчиму сделать статую королевы Великобритании из бронзы, на которой она смотрит вверх и гладит лошадь. Вместе они решили, что это будет идеальный подарок для Елизаветы ІІ, которая практически всю жизнь увлекалась верховой ездой.

Важно
Кризис королевской семьи: две принцессы получат больше обязанностей

"Я сделал макет с изображением королевы и лошади для проекта, которого на самом деле не было, и Эдо и Беатрис увидели и влюбились в это", — рассказал скульптор.

"Они думали, что это отразило истинный дух королевы, бабушки Беатрис. Всегда странно разговаривать с кем-то, чья бабушка является королевой, особенно когда ты делал их скульптуру. Эдо решил отдать одну Беатрис, а другую — королеве", — добавил отчим мужа принцессы.

Статуя королевы Елизаветы II

В следующем 2019 году Эдоардо подарил вторую версию бронзовой скульптуры королевы своей тогдашней девушке, принцессе Беатрис, на ее день рождения в августе.

Королева Елизавета II Fullscreen
Королева Елизавета II
Фото: Getty Images

Напомним, принцесса Беатрис появилась на публике в платье любимого бренда Кейт Миддлтон.

Также Фокус писал о трансформации стиля принцессы Беатрис.