Кризис королевской семьи: две принцессы получат больше обязанностей

По словам инсайдера при королевском дворе, "уменьшение монархии" поставило королевскую семью в затруднительное положение и вынудило призвать на помощь принцессы Беатрис и Евгению.

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Король Чарльз хотел "уменьшить монархию", сократив количество членов семьи, выполняющих официальные обязанности от имени Короны, но источники говорят, что сейчас уже не хватает членов королевской семьи, чтобы распределить все обязанности. Об этом пишет издание Ok! со ссылкой на собственные источники при дворе.

Ситуация настолько критична, что принцессы Беатрис и Евгения рассматриваются как кандидатуры для участия в ряде мероприятий в следующем году, когда королевская семья отправится в турне по Содружеству.

Источник издания сообщил нам: "Были проведены экстренные встречи, чтобы найти решение для выполнения растущего числа королевских обязательств как здесь, в Великобритании, так и за рубежом. Чтобы охватить молодое поколение, нужна более молодая кровь, и единственные доступные кандидаты — это Беатрис и Евгения", – сообщил источник издания.

Принцессы Беатрис и Евгения до сих пор не смогли подняться по карьерной лестнице из-за неоднозначного прошлого их родителей принца Эндрю и Сары Фергюсон.

Сестры не являются действующими членами королевской семьи, но время от времени выполняют некоторые королевские обязанности.

Источник, однако, отметил, что возложение новых обязанностей на принцесс не означает, что они станут полноценными членами королевской семьи.

Представив свою "уменьшенную монархию" без Гарри и Мэган на официальном портрете королевской семьи после коронации, король Чарльз, вероятно, хотел передать чувство единства после потери герцога и герцогини Сассекских в качестве действующих членов королевской семьи. Однако СМИ быстро ухватились за другой очевидный факт – насколько старой оказалась королевская семья.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон — единственные двое старших членов королевской семьи в возрасте до 50 лет. Герцог и герцогиня Эдинбургские приближаются к 60 годам. А если этих четверых исключить из уравнения, средний возраст остальных членов королевской семьи составит 77 лет. .

"Герцог Кентский, а также герцог и герцогиня Глостерские не собираются лететь в Австралию, чтобы представлять королевскую семью за рубежом. Все вздыхают с облегчением, если им удается добраться до следующего округа, не говоря уже о другой стране", — рассказал источник.

В планы королевского тура по Содружеству, запланированного на следующий год, входит визит в Австралию, где король Чарльз появится на встрече глав правительств Содружества в Самоа. Запланированы и другие мероприятия.

И, несмотря на растущее давление со стороны короля с требованием взять на себя более активную роль в продвижении королевской семьи за рубежом, принц и принцесса Уэльские решили поставить интересы своих детей выше служебных обязанностей и сократить количество мероприятий, которые они берут на себя.

"Король и королева поедут в турне по Содружеству с Эдвардом и Софи в качестве поддержки. Уильям и Кейт примут участие, но их роли будут сокращены из-за детей", — сообщил источник.

По словам источника, такое положение дел вызвало пробел в мероприятиях в Великобритании, который решили заполнить привлечением принцесс Евгении и Беатрис.

Напомним, в сентябре принцесса Евгения впервые появилась на публике после рождения сына. В конце мая 2023 года принцесса Евгения во второй раз стала мамой.