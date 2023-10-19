Криза королівської сім'ї: дві принцеси отримають більше обов'язків

За словами інсайдера при королівському дворі, "зменшення монархії" поставило королівську сім'ю в скрутне становище і змусило закликати на допомогу принцеси Беатріс і Євгенію.

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Король Чарльз хотів "зменшити монархію", скоротивши кількість членів сім'ї, які виконують офіційні обов'язки від імені Корони, але джерела кажуть, що наразі вже бракує членів королівської сім'ї, щоб розподілити всі обов'язки. Про це пише видання Ok! з посиланням на власні джерела при дворі.

Ситуація настільки критична, що принцеси Беатріс і Євгенія розглядаються як кандидатури для участі в низці заходів наступного року, коли королівська сім'я вирушить у турне по Співдружності.

Джерело видання повідомило нам: "Були проведені екстрені зустрічі, щоб знайти рішення для виконання зростаючої кількості королівських зобов'язань як тут, у Великій Британії, так і за кордоном. Щоб охопити молоде покоління, потрібна більш молода кров, і єдині доступні кандидати — це Беатріс і Євгенія", — повідомило джерело видання.

Принцеси Беатріс і Євгенія досі не змогли піднятися кар'єрними сходами через неоднозначне минуле їхніх батьків принца Ендрю і Сари Фергюсон.

Сестри не є чинними членами королівської сім'ї, але час від часу виконують деякі королівські обов'язки.

Джерело, однак, зазначило, що покладання нових обов'язків на принцес не означає, що вони стануть повноцінними членами королівської сім'ї.

Представивши свою "зменшену монархію" без Гаррі та Меган на офіційному портреті королівської сім'ї після коронації, король Чарльз, імовірно, хотів передати відчуття єдності після втрати герцога і герцогині Сассекських як чинних членів королівської сім'ї. Однак ЗМІ швидко вхопилися за інший очевидний факт — наскільки старою виявилася королівська сім'я.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон — єдині двоє старших членів королівської сім'ї віком до 50 років. Герцог і герцогиня Единбурзькі наближаються до 60 років. А якщо цих чотирьох виключити з рівняння, середній вік інших членів королівської сім'ї становитиме 77 років.

"Герцог Кентський, а також герцог і герцогиня Глостерські не збираються летіти до Австралії, щоб представляти королівську сім'ю за кордоном. Усі зітхають із полегшенням, якщо їм вдається дістатися до наступного округу, не кажучи вже про іншу країну", — розповіло джерело.

У плани королівського туру по Співдружності, запланованого на наступний рік, входить візит до Австралії, де король Чарльз з'явиться на зустрічі глав урядів Співдружності в Самоа. Заплановані й інші заходи.

І, незважаючи на зростаючий тиск з боку короля з вимогою взяти на себе активнішу роль у просуванні королівської сім'ї за кордоном, принц і принцеса Уельські вирішили поставити інтереси своїх дітей вище службових обов'язків і скоротити кількість заходів, які вони беруть на себе.

"Король і королева поїдуть у турне по Співдружності з Едвардом і Софі як підтримка. Вільям і Кейт візьмуть участь, але їхні ролі будуть скорочені через дітей", — повідомило джерело.

За словами джерела, такий стан справ спричинив прогалину в заходах у Великій Британії, яку вирішили заповнити залученням принцес Євгенії та Беатріс.

Нагадаємо, у вересні принцеса Євгенія вперше з'явилася на публіці після народження сина. Наприкінці травня 2023 року принцеса Євгенія вдруге стала мамою.