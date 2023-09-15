В атласній сукні Fendi: принцеса Євгенія вперше з'явилася на публіці після народження сина
Наприкінці травня 2023 року принцеса Євгенія вдруге стала мамою.
Слідом за Тижнем моди в Нью-Йорку і зірковою церемонією VMA знаменитості полетіли до Лондона, щоб почати наступну частину місяця моди і провести особливий вечір з Vogue. На Vogue World 2023 у Лондоні прибули зірки першої величини: від Кейт Вінслет і Ріти Ори до вагітної Сієнни Міллер, яка мала бездоганний вигляд у кутюрному вбранні від Schiaparelli.
Відвідувачі вечірок навіть були удостоєні присутності деяких членів королівської сім'ї: принцеси Беатріс і Євгенія пройшли червоною доріжкою Королівського театру Друрі-Лейн. Про це пише Daily Mail.
Це перша поява Євгенії після народження другої дитини, і вона справила враження на публіку в приголомшливій сукні від Fendi.
Дочка Сари Фергюсон і принца Ендрю мала витончений вигляд у бірюзовій атласній сукні з ефектним верхом і звуженою талією. Її темне волосся було укладене з бічним проділом і заправлене за вуха, прикрашені розкішними сережками. Пара каблучок і блискучі срібні туфлі завершили її ансамбль.
Хоча Євгенія була присутня на шоу без свого чоловіка Джека Бруксбанка, на червоній доріжці до неї приєдналися її сестра Беатріс з чоловіком Едоардо Мапеллі Моцці. На Беатріс була чорно-жовта сукня міді з квітковим принтом від Richard Quinn, а її чоловік був одягнений у білий піджак і чорні штани.
Нагадаємо, принцеса Євгенія вдруге стала мамою.
Також Фокус писав, що вагітна Сієнна Міллер прийшла на показ Vogue в ефектному вбранні від Schiaparelli.