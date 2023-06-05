Принцеса Євгенія вдруге стала мамою (фото)

Племінниця короля Чарльза ІІІ розкрила імʼя сина та показала його фото.

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33-річна принцеса Євгенія вдруге стала мамою. Про це онука королеви Єлизавети ІІ повідомила у своєму Instagram.

"Ми з Джеком хотіли поділитися новиною, що 30 травня 2023 у нас народився наш маленький хлопчик, Ернест Джордж Ронні Бруксбенк о 8.49 завважки 7,1 фунтів (приблизно 3,2 кг, — ред.)", — зазначила мама двох.

Зокрема донька Сари Фергюсон та принца Ендрю зізналася, що малюк названий на честь його прапрадіда Джорджа, діда Джорджа та діда самої принцеси Євгенії Рональда.

"Огі вже подобається бути старшим братом", — розповіла молода мама, яка показала фото новонародженого з його дворічним братом Августом.

Принцеса Євгенія вдруге стала мамою

Королівська племінниця та банкір Джек Бруксбенк одружилися у 2018 році. На початку 2021 в них народився первісток Август, якого принцеса часом показує у своїх соцмережах.

А у 2023 стало відомо, що в родині доньки принца Ендрю буде ще одне поповнення.

Принцеса Євгенія із сином Августом

Вагітна принцеса практично не пропускала офіційні заходи, зокрема коронацію Чарльза ІІІ у Вестмінстерському абатстві 6 травня 2023.

Принцеса Євгенія на коронації свого дядька, короля Чарльза ІІІ Фото: Getty Images

Нагадаємо, принцеса Євгенія розповіла, як материнство змінило її життя.

Також Фокус детальніше писав про образ принцеси Євгенії на коронації Чарльза ІІІ.