Принцесса Евгения во второй раз стала мамой (фото)

Племянница короля Чарльза III раскрыла имя сына и показала его фото.

Related video

33-летняя принцесса Евгения во второй раз стала мамой. Об этом внучка королевы Елизаветы II сообщила в своем Instagram.

"Мы с Джеком хотели поделиться новостью, что 30 мая 2023 года у нас родился наш маленький мальчик, Эрнест Джордж Ронни Бруксбенк в 8.49 весом 7,1 фунтов (примерно 3,2 кг, — ред.)", — отметила мама двоих.

В частности, дочь Сары Фергюсон и принца Эндрю призналась, что малыш назван в честь его прапрадеда Джорджа, деда Джорджа и деда самой принцессы Евгении Рональда.

"Оги уже нравится быть старшим братом", – рассказала молодая мама, которая показала фото новорожденного с его двухлетним братом Августом.

Принцесса Евгения во второй раз стала мамой

Королевская племянница и банкир Джек Бруксбенк поженились в 2018 году. В начале 2021 у них родился первенец Август, которого принцесса порой показывает в своих соцсетях.

А в 2023 стало известно, что в семье дочери принца Эндрю будет еще одно пополнение.

Принцесса Евгения с сыном Августом

Беременная принцесса практически не пропускала официальные мероприятия, в частности коронацию Чарльза ІІІ в Вестминстерском аббатстве 6 мая 2023 года.

Принцесса Евгения на коронации своего дяди, короля Чарльза ІІІ Фото: Getty Images

Напомним, принцесса Евгения рассказала, как материнство изменило ее жизнь.

Также Фокус подробнее писал об образе принцессы Евгении на коронации Чарльза ІІІ.