В атласном платье Fendi: принцесса Евгения впервые появилась на публике после рождения сына

В конце мая 2023 года принцесса Евгения во второй раз стала мамой.

Related video

Вслед за Неделей моды в Нью-Йорке и звездной церемонией VMA знаменитости улетели в Лондон, чтобы начать следующую часть месяца моды и провести особенный вечер с Vogue. На Vogue World 2023 в Лондоне прибыли звезды первой величины: от Кейт Уинслет и Риты Оры до беременной Сиенны Миллер, которая выглядела безупречно в кутюрном наряде от Schiaparelli.

Посетители вечеринок даже были удостоены присутствия некоторых членов королевской семьи: принцессы Беатрис и Евгения прошли по красной дорожке Королевского театра Друри-Лейн. Об этом пишет Daily Mail.

Это первое появление Евгении после рождения второго ребенка, и она произвела впечатление на публику в потрясающем платье от Fendi.

Принцесса Евгения Фото: Getty Images

Дочь Сары Фергюсон и принц Эндрю выглядела утонченно в бирюзовом атласном платье с эффектным верхом и зауженной талией. Ее темные волосы были уложены с боковым пробором и заправлены за уши, украшенные роскошными серьгами. Пара колец и блестящие серебряные туфли завершили ее ансамбль.

Хотя Евгения присутствовала на шоу без своего мужа Джека Бруксбанка, на красной дорожке к ней присоединились ее сестра Беатрис с супругом Эдоардо Мапелли Моцци. На Беатрис было черно-желтое платье миди с цветочным принтом от Richard Quinn, а ее муж был одет в белый пиджак и черные брюки.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци Фото: Getty Images

Напомним, принцесса Евгения во второй раз стала мамой.

Также Фокус писал, что беременная Сиенна Миллер пришла на показ Vogue в эффектном наряде от Schiaparelli.