Кейт Уинслет вышла на красную дорожку шоу Vogue World в идеальном брючном костюме

Актриса продемонстрировала свое невероятное чувство стиля на звездном мероприятии.

Related video

47-летняя британская актриса Кейт Уинслет появилась на красной дорожке показа Vogue World 2023 в Лондоне в идеальном брючном костюме. Об этом пишет Daily Mail.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Звезда экранов продемонстрировала шикарный образ, присоединившись к звездному списку гостей на мероприятии, состоявшемся в Королевском театре Друри-Лейн в честь открытия Недели моды в Лондоне.

Уинслет была в белом костюме, состоящем из расклешенных брюк и стильного пиджака, который она носила поверх телесного топа в бельевом стиле. Кейт дополнила образ остроносыми туфлями и изящными серьгами-капельками.

Кейт Уинслет Фото: Getty Images

Мероприятие, получившее название британского ответа на культовый Met Gala, собрало легион звездных гостей, включая Кару Делевинь, Риту Ору и Винни Харлоу. На шоу Vogue World собирали средства для британской индустрии исполнительских искусств, а главный редактор Vogue Анна Винтер наблюдала за ходом показа.

Ранее Фокус писал, что Кейт Уинслет сыграет в сатирическом сериале "Дворец" для НВО.