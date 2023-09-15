Кейт Вінслет вийшла на червону доріжку шоу Vogue World в ідеальному брючному костюмі

Акторка продемонструвала своє неймовірне почуття стилю на зірковому заході.

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47-річна британська акторка Кейт Вінслет з'явилася на червоній доріжці показу Vogue World 2023 у Лондоні в ідеальному брючному костюмі. Про це пише Daily Mail.

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Зірка екранів продемонструвала шикарний образ, приєднавшись до зіркового списку гостей на заході, що відбувся в Королівському театрі Друрі-Лейн на честь відкриття Тижня моди в Лондоні.

Вінслет була в білому костюмі, що складається з розкльошених штанів і стильного піджака, який вона носила поверх тілесного топа в білизняному стилі. Кейт доповнила образ гостроносими туфлями і витонченими сережками-крапельками.

Кейт Вінслет Фото: Getty Images

Захід, що отримав назву британської відповіді на культовий Met Gala, зібрав легіон зіркових гостей, включно з Карою Делевінь, Рітою Орою і Вінні Гарлоу. На шоу Vogue World збирали кошти для британської індустрії виконавських мистецтв, а головна редакторка Vogue Анна Вінтер спостерігала за перебігом показу.

Раніше Фокус писав, що Кейт Вінслет зіграє в сатиричному серіалі "Палац" для НВО.