Принцесса Евгения поддержала свою сестру принцессу Беатрис на публике (фото)
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Принцесса Евгения заявила, что очень гордилась своей сестрой, после последнего заявления Беатрис о дислексическом мышлении, сообщает Hello Magazine.
Принцесса Беатрис появилась в подкасте Made By Dyslexia, где рассказала о том, как дислексия дает ей возможность использовать свой собственный образ творческого мышления, известный как "дислексическое мышление".
Рядом с клипом Беатрис в подкасте Евгения написала: "Так горжусь тобой, Беаби… Послушай подкаст @madebydyslexia "Уроки дислексического мышления. Удивительная работа, повышающая осведомленность о том, что значит быть мыслящим дислексиком, путем обмена собственным опытом. Ваше мышление превратило вас в невероятного человека, которым вы являетесь, и вдохновляет меня каждый день".
Беатрис переосмыслила идею диагноза дислексии как нечто негативное, объяснив, что она считает это привилегией, поскольку это позволяет ей думать по-другому.
Она также рассказала, что у ее мужа Эдоардо Мапелли Моцци дислексия, и поделилась тем, как пара будет воспитывать своих детей, если у них тоже будет дислексия.
Принцесса Беатрис рассказала ведущей подкаста Кэти Григгс: "Как два человека, страдающих дислексией, мы как родители будем выяснять, есть ли у наших детей дислексия или нет, и как лучше всего их поддержать".
У пары есть общая двухлетняя дочь Сиенна , а Беатрис также является любящей мачехой шестилетнего сына Эдо Вольфи.
О своем муже с дислексическим мышлением Беатрис рассказала: "Он чрезвычайно творческий человек, невероятный дизайнер и застройщик. Он может очень красиво видеть концепции и пространство, и я думаю, что это также подтолкнуло его к тому, чтобы стать предпринимателем".
Что такое дислексия?
Дислексия — избирательное нарушение способности к овладению навыками письма и чтения при сохранении общей способности к обучению. Исторически сложилось, что в большинстве европейских стран в понятие "дислексия" включают все проблемы, связанные с письменной речью:
- проблемы с овладением навыка чтения;
- проблемы с овладением навыка письма;
- проблемы с грамотностью;
- проблемы с овладением арифметикой;
- проблемы, связанные с нарушением моторики и координации;
- проблемы с поддержанием внимания.
Напомним, 15 сентября сообщалось, что принцесса Беатрис в сопровождении мужа появилась на Vogue World 2023.