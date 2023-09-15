Принцесса Беатрис в сопровождении мужа появилась на Vogue World 2023

На красний дорожке звездного шоу появились члены королевской семьи.

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Принцесса Беатрис вместе с мужем, итальянским бизнесменом Эдоардо Мапелли-Моцци, посетили Vogue World 2023 в Лондоне. Об этом пишет Daily Mail.

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На красной дорожке звездного мероприятия дочь Сары Фергюсон и принца Эндрю позировала в черном платье миди, украшенным желтым цветочным узором по всей поверхности. Платье отличалось перекрученной деталью в центре лифа, накидкой средней длины, длинными рукавами и пышной плиссированной юбкой. Беатрис завершила ансамбль подходящими черными перчатками, черными туфлями на шпильке с открытой пяткой, серьгами с бриллиантами и сделала яркий акцент с помощью губной помады..

Супруг принцессы Эдоардо Мапелли Моцци был одет в белый смокинг и черные брюки. Бизнесмен дополнил аутфит черными замшевыми лоферами и черным галстуком-бабочкой.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци на красной дорожке Vogue World Фото: Getty Images

Напомним, на Vogue World 2023 в Лондоне также появилась принцесса Евгения. Королевская особа впервые вышла в свет, после рождения второго ребенка в мае этого года.

Ранее Фокус писал, что принцесса Беатрис в цветочном ансамбле за $2,400 отправилась на свидание с мужем.