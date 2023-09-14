Принцесса Беатрис в цветочном ансамбле за $2,400 отправилась на свидание с мужем (фото)

Внучка королевы Елизаветы II и ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци сходили на выставку в Лондоне.

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Принцесса Беатрис была замечена на редком свидании с мужем, итальянским бизнесменом Эдоардо Мапелли-Моцци, в Лондоне. Об этом пишет Hello Magazine.

Дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон была в цветочном ансамбле, направляясь в музей V&A. Королевская особа позировала для фотографов перед посещением первой британской выставки, посвященной творчеству знаменитой французской модельера. Выставка демонстрирует работы Габриэль "Коко" Шанель и эволюцию ее классического стиля, который до сих пор преобладает над модой.

Для вечера в Лондоне принцесса Беатрис выбрала цветочный топ британского бренда "The Vampire's Wife", цена которого составляет $1,470, дополнив его макси-юбкой за $962.

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К образу внучка покойной королевы Елизаветы II добавила черный клатч Espey с украшенной хрустальной застежкой. На ногах королевской персоны были черные замшевые туфли-лодочки Jimmy Choo.

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Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци Фото: Getty Images

Эдоардо выглядел роскошно в темно-синем костюме и белой рубашке. К образу он добавил пару замшевых кроссовок.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци Фото: Getty Images

Напомним, дочь принцессы Беатрис посетила первую свадьбу.

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