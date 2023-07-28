Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци проводят отпуск в Сен-Тропе (фото)

Супруги показали на публике свои нежные чувства.

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34-летняя принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци, которые 17 июля отметили третью годовщину свадьбы, проводят отпуск в Сен-Тропе. Пару заметили в порту возле модного ресторана Club 55, пока они ожидали свою лодку. Об этом пишет Daily Mail.

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Перед тем, как сесть в их лодку, фотографы засняли как Эдо нежно обнимал племянницу короля Чарльза. Пара, казалось, была счастлива во время беседы. Когда их лодка была готова, Эдо благородно позволил Беатрис войти первой.

Старшая дочь принца Эндрю выглядела элегантно в кремовом платье миди с красивым принтом в виде роз. Стильное платье имело V-образный вырез, объемные рукава и женственную юбку А-силуэта. Королевская особа дополнила свой ансамбль плетеным клатчем и парой туфель-лодочек телесного цвета.

Тем временем ее муж был в свободной белой льняной рубашке и светло-коричневых узких брюках. 39-летний отец двоих детей дополнил аутфит парой коричневых лоферов и солнцезащитными очками в черепаховый оправе.

Июль оказался насыщенным месяцем для пары, которую видели вместе на нескольких мероприятиях. Две недели назад пара провела день на Уимблдоне, где они заняли места в Королевской ложе Центрального двора вместе с леди Сарой Чатто. На выходных пара посетила свадьбу сводной сестры Эдо в Камбрии со своей дочерью Сиенной и сыном Эдо Вольфи от его предыдущих отношений с архитектором Дарой Хаунг.

Также Фокус писал, что принцесса Беатрис сходила на вечеринку в частный клуб в жакете от любимого бренда Кейт Миддлтон.