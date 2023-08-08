Сегодня принцессе Беатрис исполняется 35 лет: как пышно она отмечала 18-летие

Дочь принца Эндрю отмечала 18-летие на балу в Викторианском стиле, сейчас она празднует куда скромнее.

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Принцесса Беатрис сегодня, 8 августа, исполняется 35 лет. И она, судя по всему отметит его весьма скромно: в кругу семьи. Однако свое 18-летие в 2006 году она отметила так пышно, что это даже назвали "торжеством десятилетия". Каким был день рождения принцессы Беатрис, пишет Daily Mail.

Вечеринку по случаю совершеннолетия принцессы Беатрис, оформленную в викторианском стиле, до сих пор помнят за ее экстравагантность.

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Конечно, у счастливо замужней Беатрис в наши дни дела обстоят куда спокойнее — она ​​мать одного ребенка и мачеха второго.

Но сегодня, когда ей исполняется 35 лет, самое время вспомнить, как пышно она отмечала свой день рождения в 2006 году.

Снимки с дня рождения принцессы Беатрис

Вечеринку устроили в Виндзорском замке. А платье Беатрис стоимостью 10 000 фунтов стерлингов с объемной юбкой и смелым глубоким декольте доставили из Нью-Йорка. Наряд был разработан Marchesa, нью-йоркским домом моды, основанным Джорджиной Чапман, впоследствии женой опального киномагната Харви Вайнштейна. И это был подарок на совершеннолетие внучки королевы.

На тот момент родители Беатрис, принц Эндрю и Сара "Ферги" Фергюсон были уже в разводе. Так что компанию принцу составила модель и актриса Энджи Эверхарт.

Говорят, что пара встречалась время от времени с тех пор, как пять лет назад их познакомили общие друзья в Лос-Анджелесе. Впрочем, у Энджи были романы также с Джорджем Клуни и принцем Монако Альбером.

Она также была помолвлена ​​с Сильвестром Сталлоном и даже ненадолго вышла замуж за сына актера Джорджа Гамильтона, Эшли.

Так что ее появление на вечеринке Беатрис спровоцировало слухи о том, что Эндрю с ней встречается, и даже, вероятно, готов снова жениться. Но слухи остались слухами.

Темой субботней захватывающей вечеринки в Виндзорском замке был "бал-маскарад 1888 года" — в ознаменование того факта, что Беатрис родилась столетием позже, в 20.18, 8 августа 1988 года. Это также обеспечило четкую связь с ее прапрабабушкой, королевой Викторией, в честь младшей дочери которой она была названа.

На празднике в Виндзорском замке было 400 гостей. И большая часть дам заказала наряды в World of Fantasy и дизайнера Алана Флинга.

"Это была необычная тема, но мы смогли создать множество потрясающих платьев в пастельных тонах из крепа, шелка и атласа", — рассказывал он.

Герцогиня Йоркская и ее младшая дочь принцесса Евгения заказали платья у Барбары Матера, голливудского дизайнера костюмов, которая создавала наряды для фильмов о семейке Аддамс.

Среди гостей были Деми Мур и Эштон Кутчер, сын принцессы Монако Андреа Казираги, Келли и Джек Осборн, Пикси Гелдоф и многие другие.

Но на вечеринке не было самой королевы Елизаветы с супругом, принца Чарльза, а также принцев Гарри и Уильяма. Они в этот день, как выяснилось, играли в поло с Зарой Филлипс.

Некоторых гостей Беатрис доставляли на вечеринку на автобусе с автостоянки в обстановке строжайшей безопасности.

На столах для гостей лежал небольшой "буклет ко дню рождения" с фотоколлажом детских фотографий именинницы. А пока ждали виновницу торжества, гости наслаждались шампанским в исторической палате Ватерлоо Виндзорского замка, где их развлекали гадатели на картах Таро и артисты и акробаты из цирковой труппы Circo Rum Ba.

Банкетные столы накрыли в соседнем Георгиевском зале.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци Фото: Getty Images

Чтобы сделать вечер более интимным, Беатрис попросила прислугу королевы вынести банкетный стол и заменить его несколькими дюжинами столов меньшего размера, рассчитанных на десять гостей.

Позже, когда мерцали свечи и Королевский филармонический оркестр играл попурри из классических мелодий, ее друзья обедали тарт татен с помидорами, а затем филе д'анжо.

После ужина принц Эндрю, одетый в эффектный наряд, произнес трогательную речь о своей старшей дочери, а за его спиной показывали короткометражный фильм, содержащий самодельные видеоклипы.

После Эндрю станцевал с Беатрис первый вальс. Но после вечеринка стала более раскрепощенной, так как на дне рождении принцессы выступали рэп-исполнителей, включая 50 Cent. И вечеринка продолжалась до трех часов ночи.

Напомним, недавно принцессу Беатрис вместе с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци сфотографировали в Сен-Тропе. Не исключено, что там она и отпраздновала свой день рождения.