Сьогодні принцесі Беатріс виповнюється 35 років: як пишно вона відзначала 18-річчя

Дочка принца Ендрю відзначала 18-річчя на балу у Вікторіанському стилі, зараз вона святкує куди скромніше.

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Принцесі Беатріс сьогодні, 8 серпня, виповнюється 35 років. І вона, судячи з усього, відзначить його вельми скромно: у колі сім'ї. Однак своє 18-річчя 2006 року вона відзначила так пишно, що це навіть назвали "торжеством десятиліття". Яким був день народження принцеси Беатріс, пише Daily Mail.

Вечірку з нагоди повноліття принцеси Беатріс, оформлену у вікторіанському стилі, досі пам'ятають за її екстравагантність.

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Звичайно, у щасливо заміжньої Беатріс у наші дні справи йдуть набагато спокійніше — вона мати однієї дитини і мачуха другої.

Але сьогодні, коли їй виповнюється 35 років, саме час згадати, як пишно вона відзначала свій день народження 2006 року.

Знімки з дня народження принцеси Беатріс

Вечірку влаштували у Віндзорському замку. А сукню Беатріс вартістю 10 000 фунтів стерлінгів з об'ємною спідницею і сміливим глибоким декольте доставили з Нью-Йорка. Вбрання розробив Marchesa, нью-йоркський будинок моди, заснований Джорджиною Чапман, згодом дружиною опального кіномагната Гарві Вайнштейна. І це був подарунок на повноліття внучки королеви.

На той момент батьки Беатріс, принц Ендрю і Сара "Фергі" Фергюсон були вже в розлученні. Тож компанію принцу склала модель і актриса Енджі Еверхарт.

Кажуть, що пара зустрічалася час від часу відтоді, як п'ять років тому їх познайомили спільні друзі в Лос-Анджелесі. Утім, у Енджі були романи також із Джорджем Клуні та принцом Монако Альбером.

Вона також була заручена з Сильвестром Сталлоном і навіть ненадовго вийшла заміж за сина актора Джорджа Гамільтона, Ешлі.

Тож її поява на вечірці Беатріс спровокувала чутки про те, що Ендрю з нею зустрічається, і навіть, ймовірно, готовий знову одружитися. Але чутки залишилися чутками.

Темою суботньої захопливої вечірки у Віндзорському замку був "бал-маскарад 1888 року" — на відзначення того факту, що Беатріс народилася століттям пізніше, о 20.18, 8 серпня 1988 року. Це також забезпечило чіткий зв'язок з її прапрабабусею, королевою Вікторією, на честь молодшої доньки якої її було названо.

На святі у Віндзорському замку було 400 гостей. І більша частина дам замовила вбрання у World of Fantasy і дизайнера Алана Флінга.

"Це була незвичайна тема, але ми змогли створити безліч приголомшливих суконь у пастельних тонах з крепу, шовку й атласу", — розповідав він.

Герцогиня Йоркська та її молодша донька принцеса Євгенія замовили сукні у Барбари Матера, голлівудської дизайнерки костюмів, яка створювала вбрання для фільмів про сімейку Аддамс.

Серед гостей були Демі Мур і Ештон Кутчер, син принцеси Монако Андреа Казірагі, Келлі і Джек Осборн, Піксі Гелдоф і багато інших.

Але на вечірці не було самої королеви Єлизавети з чоловіком, принца Чарльза, а також принців Гаррі та Вільяма. Вони цього дня, як з'ясувалося, грали в поло із Зарою Філліпс.

Деяких гостей Беатріс доставляли на вечірку на автобусі з автостоянки в обстановці найсуворішої безпеки.

На столах для гостей лежав невеликий "буклет до дня народження" з фотоколажем дитячих фотографій іменинниці. А поки чекали на винуватицю торжества, гості насолоджувалися шампанським в історичній палаті Ватерлоо Віндзорського замку, де їх розважали ворожби на картах Таро, а також артисти й акробати з циркової трупи Circo Rum Ba.

Банкетні столи накрили в сусідньому Георгіївському залі.

Принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці Фото: Getty Images

Щоб зробити вечір більш інтимним, Беатріс попросила прислугу королеви винести банкетний стіл і замінити його кількома дюжинами столів меншого розміру, розрахованих на десять гостей.

Пізніше, коли мерехтіли свічки і Королівський філармонійний оркестр грав попурі з класичних мелодій, її друзі обідали тартом татеном з помідорами, а потім філе д'анжо.

Після вечері принц Ендрю, одягнений в ефектне вбрання, виголосив зворушливу промову про свою старшу доньку, а за його спиною показували короткометражний фільм, який містив саморобні відеокліпи.

Після Ендрю станцював з Беатріс перший вальс. Але після вечірка стала більш розкутою, оскільки на дні народженні принцеси виступали реп-виконавці, включно з 50 Cent. І вечірка тривала до третьої години ночі.

Нагадаємо, нещодавно принцесу Беатріс разом із чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці сфотографували в Сен-Тропе. Не виключено, що там вона і відсвяткувала свій день народження.