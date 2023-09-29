Принцесса Беатрис посетила открытие отеля The OWO вместе с супругом (фото)

Новый отель в историческом здании имеет семь этажей под землей и семь этажей над землей.

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Принцесса Беатрис и ее супруг Эдоардо Мапелли Моцци присутствовали на открытии нового роскошного отеля The OWO в Уайтхолле. Об этом пишет Daily Mail.

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35-летняя дочь герцога Йоркского выбрала для этого случая элегантное синее платье с рисунком от Erdem, которое она сочетала с черным пиджаком и стильными туфлями на шпильке Jimmy Choo. Ее муж был в классическом темно-синем костюме и белой рубашке.

Старое военное министерство Великобритании, построенное на историческом месте королевского дворца Уайтхолл, за шесть лет претерпело монументальную трансформацию и превратилось в отель, а также множество ресторанов, баров и даже спа-центра.

Индийские миллиардеры братья Хиндуджа официально приобрели участок площадью 580 000 кв. футов в марте 2016 года за сумму, превышающую 350 миллионов фунтов стерлингов. Они вместе приобрели историческое здание в аренду сроком на 250 лет. В семиэтажном здании, построенном в 1906 году и восемь раз разбомбленном во время блиц-бомбардировки, имеется 1000 комнат и две с половиной мили коридоров.

Отель Old War Office имеет семь этажей под землей и семь этажей над землей. Здесь 120 спален, девять ресторанов, в том числе один на крыше, три бара, а бассейн, спа, тренажерный зал и бальный зал будут расположены под землей.

Ранее Фокус писал, что принцесса Беатрис в сопровождении мужа появилась на Vogue World 2023.