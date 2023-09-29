Принцеса Беатріс відвідала відкриття готелю The OWO разом із чоловіком (фото)

Новий готель в історичній будівлі має сім поверхів під землею і сім поверхів над землею.

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Принцеса Беатріс та її чоловік Едоардо Мапеллі Моцці були присутніми на відкритті нового розкішного готелю The OWO у Вайтхоллі. Про це пише Daily Mail.

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35-річна донька герцога Йоркського обрала для цієї нагоди елегантну синю сукню з малюнком від Erdem, яку вона поєднала з чорним піджаком і стильними туфлями на шпильці Jimmy Choo. Її чоловік був у класичному темно-синьому костюмі та білій сорочці.

Старе військове міністерство Великої Британії, збудоване на історичному місці королівського палацу Вайтхолл, за шість років зазнало монументальної трансформації і перетворилося на готель, а також безліч ресторанів, барів і навіть спа-центру.

Індійські мільярдери брати Хіндуджа офіційно придбали ділянку площею 580 000 кв. футів у березні 2016 року за суму, що перевищує 350 мільйонів фунтів стерлінгів. Вони разом придбали історичну будівлю в оренду терміном на 250 років. У семиповерховій будівлі, побудованій 1906 року і вісім разів розбомбленій під час бліц-бомбардування, є 1000 кімнат і дві з половиною милі коридорів.

Готель Old War Office має сім поверхів під землею і сім поверхів над землею. Тут 120 спалень, дев'ять ресторанів, зокрема один на даху, три бари, а басейн, спа, тренажерний зал і бальний зал будуть розташовані під землею.

Раніше Фокус писав, що принцеса Беатріс у супроводі чоловіка з'явилася на Vogue World 2023.