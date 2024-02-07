Не виглядали пригніченими: принцеса Беатріс із чоловіком відвідали хворого короля Чарльза III

Племінниця короля приїхала на Range Rover до королівської резиденції через день після того, як у понеділок увечері Букінгемський палац оголосив про онкологічний діагноз Чарльза.

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Принцеса Беатріс із чоловіком Едоардо Мапеллі Моцці відвідали короля Великої Британії Чарльза III в резиденції Кларенс-хаус у вівторок, 6 лютого. Про це повідомляє медіа Daily Express.

Беатріс двічі відвідала свого дядька у вівторок вранці: її з чоловіком бачили, як вона під'їжджала до заднього входу Кларенс-гаусу в Лондоні, а також як вона виходила з дому. Попри тривожні новини про здоров'я короля Чарльза III, Беатріс і Едоардо були у піднесеному настрої та посміхалися, сидячи в машині після візиту. При цьому Беатріс зайняла місце за кермом автомобіля.

Племінниця короля приїхала на Range Rover до королівської резиденції за день після того, як у понеділок увечері Букінгемський палац оголосив про онкологічний діагноз Чарльза, повідомивши, що рак був виявлений під час операції на простаті, яку король зробив минулого тижня.

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Медіа зазначає, що для самої принцеси новина про проблеми зі здоров'ям у рідного дядька виявилася сумною ще й через особисті обставини. Нещодавно у її матері — письменниці та ексдружини принца Ендрю, герцога Йоркського, другого сина королеви Єлизавети II Сари Фургусон — виявили рак шкіри. 64-річна жінка отримала другий "тривожний" діагноз за два дні до настання нового року, після того, як більшу частину минулого року вона провела, відновлюючись після раку грудей.

Нагадаємо, дещо раніше Ріші Сунак розповів деталі про хворобу короля Чарльза III. Політик не став приховувати від журналістів, що звістки про стан здоров'я монарха, у якого діагностували онкологію, зачепили його так само як і пересічних жителів королівства.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які проблеми зі здоров'ям у британського короля Чарльза III були діагностовані протягом усього життя. Король Великої Британії 2008 року переніс звичайну невелику операцію з видалення неракової пухлини з перенісся; 2003 року йому зробили операцію з видалення грижі в приватній клініці.