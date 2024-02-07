Не выглядели удрученными: принцесса Беатрис с мужем навестили болеющего короля Чарльза III

Племянница короля приехала на Range Rover в королевскую резиденцию через день после того, как в понедельник вечером Букингемский дворец объявил об онкологическом диагнозе Чарльза.

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Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли Моцци навестили короля Великобритании Чарльза III в резиденции Кларенс-хаус во вторник, 6 февраля. Об этом сообщает медиа Daily Express.

Беатрис дважды посетила своего дядю во вторник утром: ее с мужем видели подъезжающей к заднему входу Кларенс-хауса в Лондоне, а также выходящей из дома. Несмотря на тревожные новости о здоровье короля Чарльза III, Беатрис и Эдоардо выглядели в приподнятом настроении и улыбались, сидя в машине после визита. При этом Беатрис заняла место за рулем автомобиля.

Племянница короля приехала на Range Rover в королевскую резиденцию через день после того, как в понедельник вечером Букингемский дворец объявил об онкологическом диагнозе Чарльза, сообщив, что рак был обнаружен во время операции на простате, которую король сделал на прошлой неделе.

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Князь Альбер II обратился к королю Чарльзу III на фоне новостей о его онкологии

Медиа отмечает, что для самой принцессы новость о проблемах со здоровьем у родного дяди оказалась печальной еще и из-за личных обстоятельств. Недавно назад у ее матери — писательницы и экс-супруги принца Эндрю, герцога Йоркского, второго сына королевы Елизаветы II Сары Фургусон — обнаружили рак кожи. 64-летняя женщина получила второй "тревожный" диагноз за два дня до наступления нового года, после того как большую часть прошлого года она провела, восстанавливаясь после рака груди.

Напомним, несколько ранее Риши Сунак рассказал детали о болезни короля Чарльза III. Политик не стал скрывать от журналистов, что известия о состоянии здоровья монарха, у которого диагностировали онкологию, затронули его так же, как и рядовых жителей королевства.

Напомним, ранее мы писали о том, какие проблемы со здоровьем у британского короля Чарльза III были диагностированы на протяжении всей жизни. Король Великобритании в 2008 году перенес обычную небольшую операцию по удалению нераковой опухоли с переносицы; в 2003 году ему сделали операцию по удалению грыжи в частной клинике.