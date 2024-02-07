Князь Альбер II обратился к королю Чарльзу III на фоне новостей о его онкологии

Букингемский дворец в начале февраля 2024 года сообщил, что у британского монарха обнаружили рак. Перед этим он уже перенес операцию.

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Князь Монако Альбер II обратился к королю Великобритании Чарльзу III на фоне новостей о его онкологии. Официальное заявление размещено на странице королевской семьи в Instagram.

"Ваше Величество, в эти трудные времена моя семья хочет выразить вам нашу поддержку", — начал свое обращение муж княгини Шарлен.

В частности, Альбер II отметил, что мужество и открытость британского короля всегда будет источником вдохновения.

"Я убежден, что вы покажете такую же смелость на протяжении этого вызова", — добавил князь Монако.

Альбер II сказал, что и его семья, и люди Монако отправляют королю Великобритании и королевской семье самые теплые мысли и молитвы.

Князь Монако обратился к королю Великобритании

"Выздоравливайте скорее, дорогой король Чарльз III", "Да благословит Бог короля Чарльза и князя Альбера", "Очень трогательное заявление", — выражают свою поддержку пользователи сети в комментариях к посту.

Отметим, что князь Альбер II с женой Шарлен посещали коронацию Чарльза III 6 мая 2023 года. Они вместе прибыли в Вестминстерское аббатство.

Князь Альбер II и княгиня Шарлен на коронации Чарльза III Фото: Getty Images

О раке у короля Великобритании стало известно в начале февраля 2024 года. Перед этим он перенес операцию из-за увеличения простаты.

Король Чарльз III Фото: Getty

Напомним, почему король Чарльз ІІІ лечился именно в Лондонской клинике.

Также Фокус писал о других проблемах со здоровьем у короля Чарльза ІІІ.