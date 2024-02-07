Стало известно, почему Кейт Миддлтон и король Чарльз III выбрали одну больницу

В начале 2024 года и британский монарх, и его невестка перенесли серьезные операции. Для лечения они выбрали Лондонскую клинику.

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Король Великобритании Чарльз III и Кейт Миддлтон в январе 2024 года были госпитализированы в одну больницу для разных операций. Об этом пишет Hello.

Старшие члены королевской семьи провели некоторое время в Лондонской клинике, пройдя лечение у лучших врачей в связи со своими проблемами со здоровьем. Суверен перенес операцию из-за увеличения простаты, а принцесса Уэльская — на брюшной полости.

Эмми Гриффитс, королевская редактор издания, объяснила выбор именно этой больницы.

Оказалось, что на протяжении многих лет медицинским учреждением королевской семьи была больница короля Эдуарда VII, незаметно расположенная в лондонском медицинском районе Харли-стрит. Здесь проходили лечение принц Филипп, королева Елизавета ІІ, королева Камилла. Впрочем, новый британский король и его невестка почему-то выбрали другое медицинское учреждение — Лондонскую клинику. Королевская редактор объясняет, что определенные специалисты из больницы короля Эдуарда VII перешли в эту клинику.

"Итак, связь есть. Люди часто выбирают больницу на основе консультанта и помощи, которую они получат", — рассказала Гриффитс.

Лондонская клиника

Эта новость последовала за объявлением Букингемского дворца о диагнозе рака у короля Чарльза ІІІ.

"Его Величество прошел курс лечения от доброкачественного увеличения предстательной железы, во время которого было обнаружено отдельное беспокойство и диагностировано как форма рака. Теперь он получит соответствующее лечение для этого второго заболевания", — говорится в официальном заявлении.

Король Чарльз III Фото: The Royal Family

Хотя никаких подробностей не было предоставлено, дворец заверил, что монарх получает квалифицированную помощь и оптимистично настроен относительно своего лечения, с нетерпением ожидая вскоре возобновить свои полные государственные обязанности.

Напомним, принц Уильям возвращается к королевским обязанностям после операции жены.

Также Фокус писал о встрече принца Гарри с отцом.