Квіткова сукня та туфлі Jimmy Choo: принцеса Беатріс вийшла у світ з чоловіком (фото)

Королівське подружжя відвідало презентацію книги подруги принцеси Беатріс. Онука королеви Єлизавети ІІ продемонструвала весняний стильний образ.

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Принцеса Беатріс вийшла у світ зі своїм чоловіком Едоардо Мапеллі Моцці. Про це пише Daily Mail.

Донька принца Ендрю та Сари Фергюсон зʼявилася на публіці, аби відсвяткувати вихід книги своєї подруги та дієтолога Габріели Пікок у готелі Broadwick Soho в Лондоні.

Королівська персона обрала для виходу весняну сукню з акварельним квітковим принтом за $465 від лондонського бренду ME+EM. На ногах принцеси Беатріс були бордові оксамитові туфлі-човники Jimmy Choo.

Тим часом її чоловік Едоардо був у темно-синьому піджаку та штанах у поєднанні з білою сорочкою.

Принцеса Беатріс з чоловіком Фото: Getty Images

Онука покійної королеви Великої Британії Єлизавети ІІ та італійський аристократ одружилися на приватній церемонії в липні 2020 року. Вони виховують доньку на ім'я Сієнна Елізабет, яка народилася у вересні 2021 року.

Принцеса Беатріс з чоловіком Фото: Instagram/Princess Eugenie

Також в Едоардо Мапеллі Моцці є син Вулфі від попереднього союзу з архітекторкою Дарою Хуанг.

Хуанг була заручена з бізнесменом до того, як він одружився з принцесою Беатріс. У пари народився син Крістофер Вулф Мапеллі Моцці, якого всі називають Вулфі.

Нагадаємо, подруга принцеси Беатріс розкрила правду про її шлюб.

Також Фокус писав про те, як принцеса Беатріс та її чоловік відвідали хворого короля Чарльза ІІІ.