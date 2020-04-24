Принц Уильям и Стивен Фрай присоединились к флешмобу благодарности британским медикам
Принц Уильям с семьей, его отец, принц Чарльз с супругой Камиллой Паркер-Боулз и известный актер Стивен Фрай присоединились к еженедельной акции в поддержку медицинских работников. Они сняли и опубликовали видео для челленджа #ClapForCarers (аплодисменты для тех, кто заботится). На видео все члены семьи хлопают в знак уважения к работе врачей и медперсонала. Об этом пишет Express.
Ранее семья герцогов Кембриджских, которая сейчас находится в самоизоляции в их доме Анмер-Холл в Норфолке уже выставляла видео, на котором медиков благодарили их дети.
В этот раз они подошли к флешмобу творчески и сняли целый комедийный ролик с известным актером Стивеном Фраем в стиле знаменитого комедийного сериала Черная гадюка (The Blackadder’s), который выходил на телеканале BBC с 1983 по 1989 год. Стивен Фрай исполнил роль генерала Мелчетта, а принц Уильям — самого себя.
Также к флешмобу присоединился принц Чарльз, который недавно переболел коронавирусом в легкой форме, с супругой, которые сейчас находятся в Шотландии.
Британцы подходят к флешмобу творчески – некоторые надевают забавные костюмы, а не которые используют музыкальные инструменты.
Также к флешмобу присоединяются и те, к кому обращены аплодисменты.
Как ранее писал Фокус:
- Находящиеся на карантине жители Италии выходят по вечерам на балконы и поют песни, чтобы поддержать друг-друга в непростой ситуации. Такой необычный флешмоб организовал итальянский поэт Лоренцо Чоче.
- 99-летний ветеран Второй мировой войны, собрал более 12 миллионов фунтов стерлингов для британской Национальной службы здравоохранения, гуляя вокруг своего садика в честь столетнего юбилея. Изначально капитан Том Мур из Йоркшира собирался собрать хотя бы несколько тысяч, которые должен был перечислить британской Национальной службы здравоохранения. Но уже за первые 24 часа эта сумма превышала 70 тысяч фунтов. Причем деньги поступали со всего мира