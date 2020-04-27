Кэти Перри оделась санитайзером для шоу и вызвала волну критики

Американская певица Кэти Перри приняла участие в съемках музыкального шоу "Американский Идол" (American Idol) и нарядилась для этого в костюм санитайзера. Но если ее коллеги по шоу восприняли ее новый образ благосклонно, то зрителям он не понравился. Об этом пишет The Sun.

"Я здесь, чтобы убедиться, что "Американский Идол" проходит максимально безопасно", — отметила исполнительница в описании к фото.

На шоу Перри также рассказала, как готовится к материнству в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Певица ждет ребенка от актера Орландо Блума. "Дела идут хорошо. Это время, которое я точно не забуду. Моя первая беременность, в условиях пандемии, с разными капризами, которые я не могу сразу же удовлетворить. Но все же есть много вещей, за которые я благодарна в эти дни", - отметила певица.

Зрители уже нашли наряд певицы неуместным и оскорбительным. Одни посоветовали ей вспомнить, что "сейчас уже не Хеллоуин", а другие посчитали, что в условиях пандемии подобные наряды выглядят странно.

Из-за пандемии съемки музыкального шоу проходят в новом формате. Участники записывают музыкальные номера дома, а судьи встречаются на онлайн-конференции, чтобы вынести свой вердикт. Перри ведет шоу вместе с музыкантом Лайонелом Ричи и кантри-исполнителем Люком Брайаном.

Как ранее писал Фокус:

Британский актер Орландо Блум дал подробное интервью о своих отношениях с певицей Кэти Перри и рассказал, как поставил на паузу свою сексуальную жизнь до встречи с ней. Блум признался, что согласился на добровольный целибат, который длился полгода. Происходило это в 2015 году. На такую идею актера подтолкнул его друг, профессиональный серфер Лейрд Гамильтон, которому Орландо жаловался на свою "крайне несчастливую жизнь".