Принцесса Евгения попросила присылать ей истории любви в десятую годовщину отношений

В эти выходные британская принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк отметили десятую годовщину отношений. Пара познакомилась в 2010-м, а восемь лет спустя сыграла свадьбу. В честь знаменательной даты принцесса Евгения опубликовала в Instagram совместные фото и трогательный пост.

"Сегодня мы с Джеком празднуем нашу 10-ю годовщину... Нам посчастливилось быть вместе. Если у кого-то на этой неделе годовщина или вы не можете быть с любимыми из-за обстоятельств нашего трудного времени, если хотите сказать своему близкому человеку, что любите его, то, пожалуйста, пришлите мне фотографию и сообщение, а я поделюсь ими в сториз в течение нескольких дней", – написала принцесса.

Читайте также: Королева Елизавета определилась с заменой принцу Гарри и Меган Маркл

Евгения познакомилась с Джеком Бруксбэнком в 2010 году во время отдыха на горнолыжном курорте Вербье в Швейцарии. На момент их знакомства принцессе было 20, а ее будущему избраннику – 24 года.

Фото: Instagram princesseugenie

В январе 2018 года Букингемский дворец официально объявил о помолвке принцессы Евгении и Джека. Были обнародованы официальные фотографии, а позже и дата свадьбы, которая состоялась 12 октября 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзоре.

Как ранее писал Фокус:

Дизайнер Зак Позен показал уникальное фото свадебного платья британской принцессы Евгении. В этом платье принцесса появилась после свадебной церемонии. Он создал волшебный наряд из бледно-розового британского шелкового шифона с драпировкой на груди, длинными рукавами и длинным шлейфом.