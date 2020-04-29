Оскар 2021 пройдет по новым правилам из-за пандемии коронавируса

Американская киноакадемия впервые разрешила номинировать на "Оскар" фильмы, которые из-за пандемии коронавируса показали только онлайн. Об этом пишет Deadline.

До сих пор фильм, претендующий на "Оскар", нужно было показывать в одном из коммерческих кинотеатров Лос-Анджелеса три раза в день в течение недели до конца года, предшествующего премии. Однако из-за пандемии коронавируса с 16 марта все кинотеатры Лос-Анжелеса были закрыты. Из-за этого выход многих картин отменился: в том числе, это затронуло фильм про Джеймса Бонда "Не время умирать", а также новую картину франшизы "Миссия невыполнима".

Теперь награду за лучшую картину, а также премии в основных и специальных номинациях смогут получить фильмы, которые сначала появились на коммерческих стриминговых ресурсах или VOD-платформе (видео по запросу).

Владельцы картин, претендующих на "Оскар", должны предоставить членам киноакадемии их копии для просмотра на специальном защищенном сайте в течение 60 дней со дня выхода фильмов онлайн. При этом ленты должны соответствовать всем прочим критериям, необходимым для выдвижения на "Оскар", говорится в сообщении Академии. И это новое правило действует только для номинантов 93-й церемонии.

Однако о том, чтобы перенести саму церемонию, речь не идет, она пока запланирована на 28 февраля 2021 года и эти планы остаются неизменными.

Ранее стало известно, что с 29 мая по 7 июня более 20 крупных международных кинофорумов, включая Каннский, Берлинский, Венецианский, фестивали в Торонто, Нью-Йорке, Лондоне, Локарно, Сан-Себастьяне, Карловых Варах проведут онлайн-фестиваль. Зрители смогут бесплатно посмотреть фильмы на официальных YouTube-каналах фестивалей.

Как ранее писал Фокус:

Итальянский "король ужаса" Дарио Ардженто анонсировал съемки нового фильма. Это будет триллер под названием "Черные очки" (Occhiali Neri), а музыку к фильму напишут электронщики Daft Punk. Его новый фильм будет рассказывать о приключениях китаянки с ребенком в ночном Риме.