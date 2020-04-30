Кара Делевинь опубликовала личный номер телефона и ждет СМС от поклонников

Стиль жизни
Теперь написать модели может каждый

Модель и актриса Кара Делевинь заскучала во время карантина и предложила поклонникам переписку по телефону. Об этом знаменитость сообщила в своем посте в Instagram. 

"Давайте общаться по СМС", - обратилась модель к своим подписчикам. При этом она опубликовала свой личный номер телефона:  (+1.310.421.0894). 

Кара Делевинь добавила, что планирует выкладывать результаты самых трогательных переписок в своих stories, а некоторые из них она уже успела опубликовать. 

Как ранее писал Фокус: