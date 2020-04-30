Кара Делевинь опубликовала личный номер телефона и ждет СМС от поклонников
Модель и актриса Кара Делевинь заскучала во время карантина и предложила поклонникам переписку по телефону. Об этом знаменитость сообщила в своем посте в Instagram.
"Давайте общаться по СМС", - обратилась модель к своим подписчикам. При этом она опубликовала свой личный номер телефона: (+1.310.421.0894).
Кара Делевинь добавила, что планирует выкладывать результаты самых трогательных переписок в своих stories, а некоторые из них она уже успела опубликовать.
Как ранее писал Фокус:
- Cупермодель Кара Делевинь и ее девушка 29-летняя актриса Эшли Бенсон связали себя узами брака. Тайная церемония прошла в Лас-Вегасе в небольшой часовне, ведущим которой стал косплеер Элвиса Пресли.
- 26-летняя Кара Делевинь дала интервью, в котором рассказала о сексуальных предпочтениях. Модель призналась, что она любит доставлять удовольствие, а вот получать его самой ей трудно. "Мне очень трудно получать удовольствие, любить и тому подобное, поэтому я люблю дарить", – заявила Кара