Пушистые брови и зацелованные губы. Каким будет макияж после карантина

И пусть медики утверждают, что маски – залог выживания нашего вида, – помаду, румяна и ровный цвет лица с повестки дня никто не снимал, впрочем, как и маникюр, который в ближайшее время стоит освежить. Фокус решил собрать главные тренды макияжа, с которыми мир выходит из «великого затворничества».

Эффект зацелованных губ

В последние несколько лет подиумы и популярные визажисты транслировали важность четкого контура губ. Но во время карантнина все изменилось, все линии смягчились, в том числе и контуры макияжа, которые теперь обещают стать более «лояльными».

Фото: Pinterest Dior

Для достижения нужного эффекта вам предстоит научиться комбинировать бальзам для губ и нюдовую помаду. Так, креативный директор по макияжу Dior Питер Филипс прогнозирует, что зацелованные мягкие губы будут ключевым трендом лета-2020, который, к слову, становился популярным уже во второй половине 2019-го года, о чем селебрити-визажист говорил еще в интервью 2019 года для Hypebae.

«Эффект зацелованных губ – это не омбре и не градиент, а что-то вроде «антиконтурного» макияжа губ, - комментирует Питер Филипс. – Вам не понадобится карандаш для губ, чтобы сделать яркий акцент на губах. И вам точно не придется переживать о том, что контур губ смажется во время обеда или растечется от жары. Поэтому эффект зацелованных губ – идеальный мейкап на лето. Он выглядит одновременно невинным и сексуальным».

Стоит ли говорить о том, на сколько актуальным станет тренд после карантина, учитывая, что мы почти разучились смотреть на себя в зеркало. Так что, легально размазанная помада на губах – пожалуй, хорошее решение для нынешних времен.

Главным «пропагандистом» такого макияжа была дизайнер Вивьен Вествуд, которая выпустила на подиум моделей со смазанным контуром губ еще в 2015 году, но тогда тренд не прижился, закрепив за собой статус нишевого.

Пушистые брови

Еще один удобный тренд в актуальных реалиях. Но здесь речь не идет о некрасиво заросших бровных дугах, которые создают эффект неряшливого внешнего вида. Если вы обладательница густых бровей от природы, вам можно просто поддерживать четкую линию по нижнему контуру. Но если вы уже успели неоднократно проэксперементировать и от ваших природных бровей осталось не так много, как хотелось бы, то лучше прибегнуть к процедуре микроблейдинга или контуринга бровей. В любом случае, ваши брови должны выглядеть пушистыми, хорошо расчесанными, с поднятыми вверх волосками.

Фото: buro247.ru

Двойные стрелки

Вообще, этот тренд стал актуальным еще задолго да наступления карантина, и он требует больших усилий и времени, потраченного на макияж с утра. Но пока визажисты не успели возразить по поводу двойных стрелок и никто не опроверг актуальность модной тенденции в мейкапе, мы просто обязаны упоминуть об этом мейнстрим тренде-2020.

Для показа мод весна-лето 2020 с акцентами древней Греции Питер Филипс сделал сдержанный, но смелый макияж, чтобы идейно дополнить силуэты греческих богинь. «Это нечто сродни крыльям богов», - комменирует селебрити-визажист в интервью L’Officiel. –«Думаю, такие стрелки станут одним из главных трендов лета макияжа-2020».

Фото: © Vincent Lappartient for Parfums Christian Dior

Незаметный тон для лица

Еще одна дань так называемой «новой нормальности». Естественность и натуральность тона лица актуальны как никогда. Словом, все как мы любим после двух месяцев отсутствия макияжа на лице и обретения новых привычек. Хотя, тренд напрямую не связан с наступлением периода самоизоляции. Многие бренды стали выпускать тональные средства на водной основе еще в прошлом году.

Фото: Beauty.ua

Считается, что именно «легкие», прозрачные тональные основы будут на пике популярности в макияже. При этом, роль маскирующего средства для недостатков на лице отныне играет пигментированный консилер. Другими словами, перед нами стоит задача сделать тональный крем на лице максимально незаметным и добиться эффекта абсолютной натруальности.

Розовые румяна

К этому тренду стоит относиться очень осторожно. Помним, что оттенок румян должен быть подобран очень скрупулезно, ведь именно он решает, какое впечатление будет производить на окружающих ваш макияж и ваше лицо в целом.

Фото: NYX cosmetic

В летом 2020 года актуальны именно ярко-розовые оттенки румян, которые пришли на смену коричневым и бежевым оттенкам прошлых лет. Эффектные, почти кукольные щеки – вот визитная карточка модницы после карантина, но здравый смысл и хороший вкус, как и раньше, никто не отменял!