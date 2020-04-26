Слишком долгое сидение дома не могло не сказаться на появлении трендов, которые еще недавно были моветоном или признаком тяжелой безвкусицы. Многие модницы в страшном сне затруднялись представить, как это – надеть растянутый свитер на улицу или надолго "переселиться" в мягкий спортивный костюм. Не говоря уже о странном аксессуаре субкультуры поклонников японского аниме – маске на лицо

Но реальность вносит свои коррективы, и самые продвинутые модницы теперь предпочитают пресловутые "вилюровые костюмы". Многие стилисты сходятся во мнении, что мода после коронавируса уже не будет прежней. Кто-то пеняет на пересмотр ценностей, кто-то опирается на крайне пессимистичные прогнозы будущего, а кому-то, будем честными, очень понравились "вечная" пижама и растянутый свитер. В любом случае ясно одно: мода 2020 сфокусировалась на удобной одежде, и, похоже, этот тренд сохранится и в 2021-м.

Мода на карантине: оверсайз и осознанное потребление

"Минимализм и осознанное потребление, деконструкция в одежде, Т-образный силуэт (перевернутый треугольник) точно задержатся в нашем восприятии модных трендов, – комментирует Фокусу стилист Юлия Цыганенко. – Свобода в движениях, а также в мыслях и поступках – весомая тенденция настоящего и будущего. Мы видим, что в связи с карантином все больше людей становятся поклонниками оверсайза, и этот тренд касается не только костюмов и свитеров, но и платьев, брюк и даже… обуви. Обратите внимание! Грубая обувь в гранжевом стиле сейчас на пике популярности", – продолжает Юлия Цыганенко.

Модный эксперт считает, что оверсайз как мейнстрим-тренд не уйдет теперь долго, потому что он стал частью нас самих за этот период испытаний. Главной ценностью людей станет свобода, проекция которой в моде олицетворена именно свободной одеждой (оверсайзом).

При этом Юлия Цыганенко прогнозирует, что тренд на ношение масок будет снижаться. "В настоящее время модный и фармацевтический рынки перенасыщены этим продуктом. А любое перенасыщение рынка в модной отрасли гарантирует спад тренда. Так что я почти уверена, что после карантина мало кому захочется снова надеть стильную маску и тем более – пошить ее". Кроме того, стилист считает, что все ритейлеры будут ориентированы на оптовую покупку вещей с фокусом на "украшение портретной зоны", ведь в нашу жизнь вошли видео-конференции и домашние сториз. А во что мы одеты ниже пояса, вообще не видно.

Фото: Makeupmag

В свою очередь, модный обозреватель Джин Е. Пальмьери для статьи в WWD собрал мнение нескольких экспертов отрасли, которые почти единогласно сошлись в том, что ритейлерам остается лишь надеяться на возрождение спрогнозированных до эпидемии коронавируса модных трендов. "Год назад сообщество розничных торговцев мужской одежды просто гудело от надежды на то, что классические костюмы вернут свою популярность, поскольку стритстайл начал стремительно терять позиции и не соответствует рабочему дресс-коду, – пишет Пальмьери в своей статье. – Но давайте перенесемся в 2020 год, когда пандемия коронавируса остановила бизнес и заставила всех работать, сидя дома в спортивных штанах".

Несмотря на то что бренды и ритейлеры настроены оптимистично в отношении падения, необходимо помнить, что их заказы были размещены в январе, когда коронавирус только начал распространяться в Китае. Заказы большинства модных ритейлеров были основаны на позитивных прогнозах и предположениях, что покупатель-мужчина, который уже тратит больше, чем когда-либо, будет продолжать тратить. Именно поэтому отрасль ожидала, что мода 2020 продолжит переходить от мешковатой и вместительной уличной одежды к более индивидуальному стилю.

Таким образом, магазины мужской одежды и веб-сайты, которые сохранят позиции до осени, будут ориентированы по большей части на удобные костюмы и спортивные куртки, точнее, на их версии XXI века. Все бренды и розничные продавцы могут лишь надеяться на то, что в мире, который никогда не будет прежним, даже после COVID-19 мужчины все равно вернутся к моде – так же, как и четыре месяца назад. В противном случае мы станем свидетелями того, что бывает, когда парня сильно передержали в спортивных штанах и растянутой футболке, – пишет обозреватель Джин Е. Пальмьери.

Еще менее оптимистично настроена фешен-редактор "Рейтерс Нью-Йорк" Мелисса Фейрс. В своей статье Dress to impress at home автор отмечает печальное положение модных ритейлеров, которые "пытаются спасать свои продажи, наспех создавая модные луки и встраивая их в мрачную обстановку домашней изоляции".

"Мы можем видеть в инстаграмах брендов сексуальные летние платья за $298 на моделях, бездельничающих на своих кроватях. Мини-юбки за $148 с лаймом, которые неплохо смотрятся рядом с домашним растением. Все эти вещи обычно разметаются с полок магазинов, но не в 2020 году. Ведь в обозримом будущем большинство клиентов будут оставаться дома", – пишет Мелисса Фейрс.

Как недавно заявил Саймон Вольфсон, генеральный директор британской сети модной одежды Next: "Люди не покупают новую одежду, чтобы оставаться дома. А если и покупают, то удобную".

Карантин — время покупок?

Многие ритейлеры-гиганты уже закрыли свои магазины в США и на основных европейских рынках, а некоторые озвучивают максимальные скидки для последних коллекций онлайн. Так что, если есть желание и деньги, сейчас отличное время пополнить гардероб вещами знаменитых брендов по минимальным ценам.

Для примера: крупнейший ритейлер мира, универмаг Сакс на Пятой авеню, рекомендует дамам приобрести блейзер для "участия в видео-конференциях и приятного домашнего безделия" за $400 вместо заявленных ранее $550.

Сакс быстро сменил маркетинговую стратегию и предложил двум миллионам своих подписчиков в "Инстаграме" "провести роскошно великое затворничество". Стоит ли упоминать о том, что "великое затворничество" люди также предпочли проводить в оверсайзе: именно удобная одежда была раскуплена в первые несколько дней с момента объявления массовой внесезонной распродажи. На втором месте оказалась одежда для "портретной зоны": свитера, блейзеры, жакеты, рубашки и блузы.

По словам Стива Садова, старшего советника Mastercard и бывшего генерального директора Сакс на Пятой Авеню, у большинства ритейлеров в настоящее время просто нет в коллекциях необходимого количества удобной одежды для дома. Именно поэтому они пытаются хоть как-то продать образцы одежды, закупленной на сезон. Но Стив Садов уверен, что для следующего сезона будут закуплены пижамы, спортивные костюмы и другая максимально удобная одежда, и именно таким будет новое лицо моды-2020–2021.