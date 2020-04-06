Конец гламура. Как изменится мир моды после пандемии

Фокус выяснил, что думают эксперты индустрии о ключевых изменениях и новых модных тенденциях постпандемийной эпохи.

Сегодня мы наблюдаем стремительные перемены в мире индустрии, и символичным предвестником этого процесса стала эпидемия коронавируса в Италии, которая началась прямо во время Недели моды в Милане. Тогда многие селебрити, фешен-блогеры и модные редакторы бегством спасались из столицы моды, покидая первые ряды показов. А некоторые дизайнеры даже были вынуждены отменить шоу или перевести их в онлайн. После возвращения из Италии топовые редакторы глянцевых СМИ добровольно удалялись на самоизоляцию и вели свою работу дистанционно.

«Этот эпизод месячной давности можно считать неким планом-проектом в миниатюре по развитию модной индустрии в ближайшем будущем: показы и продажи будут происходить преимущественно онлайн, селебрити и блогеры потеряют былое влияние на индустрию и мнение подписчиков, а сама мода станет в разы «ближе к народу». Конечно, индустрия не исчезнет, но однозначно потеряет позиции, а ее облик, вероятно, претерпит сильные изменения», – пишет журналистка Эшли Карман в материале для The Verge.

«Кроме того, когда карантин закончится, многие персоналии, задававшие тренды, могут просто исчезнуть, если не найдут способ изменить самоподачу и образ жизни в социальных сетях», – считает Эшли Карман. «Трансформация, которую переживает модный мир сегодня, связана с тем, что в дальнейшем блогерам и другим признанным модникам будет сложно шиковать в сети, как они привыкли. Критерии и действия, которые делали человека популярным еще месяц назад, могут стать причиной его конца на этапе окончания эпидемии. Ведь весь мир, и мода в частности, сегодня переживает этап рецессии, что окончательно уводит нас к «берегам» осознанного потребления. И потом, трудно создавать идеальные фотографии для подписчиков, когда единственный доступный для тебя фотограф – это твой парень, подруга или мама», – подчеркивает журналист издания.

С Эшли Карман соглашается и украинский стилист Юлия Цыганенко. «Люди становятся все более осознанными и стремятся быть а не казаться, – комментирует Фокусу модный эксперт. – Поэтому все больше проявляется запрос на формирование лаконичного и рационального гардероба. Становится важным не количество, а качество. Также акцент сейчас делается на экологичность во всем: в материалах, поступках, стиле жизни, и в дальнейшем этот макротренд будет только усиливаться», – считает Юлия Цыганенко.

«Кризис и вирус стали катализатором того, что тренд на осознанное потребление стал понятен уже большему количеству людей. У нас было время подумать. В таких условиях мы имеем возможность чаще обращаться к себе. И это станет ключевым фактором при выборе одежды».

«Не будем отрицать того факта, что вынужденная карантинная пауза нанесла сильный удар по мировой экономике. Как известно, модная индустрия играет не последнюю роль в ее развитии», – комментирует Фокусу Юлия Цыганенко.

Например, многие Дома моды, которые не продают онлайн, уйдут с рынка, мелкие бренды также не выдержат удара, несмотря на бесперебойные попытки онлайн-обслуживания и внедрения акционных предложений. Останутся только самые стойкие и гибкие.

Вдохновит ли дизайнеров наш повседневный на данный момент аксессуар? Они уже вдохновлены. Многие из них постят фотографии моделей в стильных образах с масками на лицах. Более того, поклонники японского аниме уже давно ходят по улицам в масках, которые показывают принадлежность к этой субкультуре. Думаю, что маска может стать трендовым аксессуаром, хотя не исключено, что после окончания карантина многие захотят поскорее о них забыть.

«Повлияет на коллекции модных домов и фактор массовой удаленной работы. Дизайнеры сфокусируются на элементах домашней одежды, которую сделают более презентабельной. При этом акцент, как мне кажется, будет сделан на верхнюю часть образов, потому что именно эту часть комплекта одежды видят онлайн-зрители, клиенты и партнеры в ZOOM», – рассказывает Фокусу Юлия Цыганенко.

«Уже можно заметить, что все больше брендов делают одежду со смыслом. Например, одна из украинских марок создала парки, плащи и пальто, которые легко превращаются в удобный и вместительный рюкзак. Брюки трансформируются из мужских в женские, благодаря особенной конструкции застежки, жилетом может стать декор на лампе. Уверена, что именно за такой одеждой будущее.

Многие показы будут проходить в стриминговом режиме с участием онлайн-зрителей. Хотя не думаю, что многих модников устроит такая ситуация.

Что касается нас с вами, то здесь все непредсказуемо. Известно, что каждый мировой кризис неизменно влечёт за собой прорыв, в том числе и в моде. Когда-то людям хотелось ярких красок, изысканности, роскоши и даже гламура. Но не стоит забывать, что современное общество сейчас становится более осознанным и в потреблении, и в самовыражении. Поэтому можно ожидать такого рывка или же, наоборот, – сдержанности и интеллектуальности. Покажет время.