Что у тебя под маской. Как правильно ухаживать за собой в период карантина

Третья неделя на карантине заставляет и женщин и мужчин думать – как следить за собой в домашних условиях. Чтобы потом не испугаться отражения в зеркале. Как ухаживать за собой в домашних условиях, пока на улице бушует эпидемия коронавируса, Фокус узнал у профессиональных косметологов.

Для того чтобы узнать, как все-таки сохранить человеческий облик в таких экстремальных условиях, а если повезет, еще и улучшить свою внешность, Фокус обратился за разъяснениями к профессионалам в сфере красоты: как не начать терять от стресса волосы, избавиться от отеков лица и правильно рассчитать свою дозу воды на день.

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Уход за волосами

«Уход за волосами, безусловно, стоит начать с правил мытья головы, – комментирует Фокусу мастер-парикмахер Ольга Дороховская. – Голову нужно мыть по мере загрязнения. Ведь жир – это защитная функция нашей кожи. Следовательно, чем чаще мы будем мыть голову, тем больше наш организм будет выделять жирового слоя, воспринимая мытье как угрозу. Можно использовать карантин как «передышку» для кожи головы и отрегулировать выделение кожного жира. Ведь сейчас мы можем позволить себе не мыть голову каждый день! – заметила Ольга Дороховская. – Но во время процедуры мытья волос не следует забывать о кондиционере. Он эффективно закрывает кутикулы и делает волосы гладкими. А также работает сдерживающим фактором для выведения из волос пегмента.

«Что касается рекомендаций относительно того, что делать с волосами во время карантина. В первую очередь – это дать волосам отдохнуть и перестать их регулярно укладывать, наносить на волосы средства для стайлинга, сушить феном, вытягивать утюжками (для женщин) и делать прочие процедуры, которые волосам не очень «нравятся», вне зависимости от стоимости и бренда продукта.

Сейчас самое время делать маски в домашних условиях. Думаю, наши предки только этим и поддерживали свои волосы и здоровье кожи головы. То есть сейчас как раз пришло время подлечить наши волосы, – рассказывает Ольга Дороховская.

Сейчас мы массово начнем сталкиваться с проблемой секущихся концов. К слову, в домашних условиях можно сделать мини-ламинирование волос, которое тоже дает хороший эффект, пусть и не такой долгий, как химическими продуктами.

Для кожи головы мы можем использовать ряд витаминов, которые продаются в аптеках в ампулах и стоят недорого. Покупаем витамины группы В (В12, В6, В7, В9, В1 и РР), а также витамин С. При этом коктейль из витаминов группы В можно втирать в кожу головы в любых пропорциях, в то время как витамин С используется исключительно отдельно). Применяем после мытья головы, советует Ольга Дороховская.

Витамины питают луковицы волос и позитивно влияют на здоровье кожи головы. В результате мы получаем волосы лучшего качества, которые больше блестят и лучше растут. А также процесс активирует так называемые спящие луковицы. Втирать витаминный коктейль лучше всего массажными движениями. Словом, переоценить такие маски для здоровья волос невозможно, – считает парикмахер Ольга Дороховская.

Простые маски в домашних условиях

Для тех, кто активно борется с выпадением волос, я бы рекомендовала применять следующий очень простой рецепт маски, для которой вам потребуется только дрожжи и водка.

Маска от выпадения волос

Мокрые дрожжи разводим с водкой и наносим на кожу головы, оставляем на 30 минут, после чего смываем, как обычно.

Маска для роста волос

Кроме того, сейчас прекрасная возможность для работы над ростом длины волос. Для чего тоже есть простое, дешевое и действенное средство. Для хорошего эффекта вам следует смешать 1 яичный желток, 1 ампулу алоэ (купить в аптеке), 1 ст. ложка меда и 1 ст. ложка коньяка. Также наносим только на корни волос и, по истечении 30 минут, обильно смываем.

Ламинирование волос в домашних условиях

Это позиция очень заинтересует девушек. Ведь в салонах эта процедура очень популярна и обычно не дешевая. А в домашних условиях можно обойтись «малой кровью». Вам потребуется 1 ст. ложка желатина, 3 стакана кипяченой воды. Залейте желатин водой и дайте настояться продукту до набухания. Затем добавляем в полученную консистенцию бальзам или маску для волос и разводим смесь до консистенции сметаны. Наносим смесь на всю длину волос, избегая корней и кожи головы, оставляем на 10-15 минут, после чего тщательно смываем.

Полезно для волос и тела

Кроме того, можем использовать масла жожоба, виноградной косточки, авокадо, репейное, кокосовое (все масла можно смешивать в любых пропорциях) и наносить на волосы и даже кожу тела.

Что касается домашнего ухода за кожей во время карантина, – комментирует Фокусу косметолог Елена Сидоренко, – если мы сидим дома, это не означает, что мы, например, не должны умываться. При этом важно тонизировать кожу после умывания. Используйте тоники, ведь они отлично поддерживают гидро-липидную мантию эпидермиса. Иначе можно разрушить этот слой во время пребывания дома и могут начаться высыпания. Также мы рекомендуем пользоваться скрабами-эксфолиантами. Но не более 1-2 раз в неделю.

При этом не забываем об использовании кремов. Особенно не стоит забывать о кремах под глаза. Это хорошая профилактика темных кругов и отечности (особенно утром). Причем как для мужчин, так и для женщин.

При этом в вечернее время наносить крем под глаза стоит не менее чем за два часа до сна. В особенности с учетом пассивного образа жизни на карантине. Иначе можно спровоцировать отечность и, при частом повторении кожу можно растянуть и нажить морщинки.

На лицо следует наносить утром просто крем, в вечернее время можно добавить сыворотку под ночной крем. Вообще, не стоит отстраняться от регулярного ухода за кожей, независимо от вашего ритма жизни. В принципе, не вижу глобальной разницы между уходом за коже на карантине и в обычной жизни.

«Теперь, о чем стоит воздержаться. Однозначно, карантин – не время для экспериментов. Не используйте средства по уходу, которые вы не знаете. Исключите тоники на спиртовой основе, чтобы не пересушивать кожу.

Также рекомендую соблюдать режим питья. Правильное потребление воды в течение дня может улучшить состояние кожи. Вычислить это легко. 20-30 мг воды на 1 кг массы тела – это и есть ваша доза.

На карантине не стоит увлекаться скрабами, – комментирует Фокусу косметолог Елена Сидоренко. – Но если вы все же хотите почистить кожу, пользуйтесь мягкими, не травмирующими средствами.

В домашних условиях не стоит повторять салонные процедуры: пилинги кислотами, глубокие чистки и прочее. Вы рискуете сильно травмировать кожу лица и тела, вам не смогут вовремя прийти на помощь квалифицированные мастера.

Рекомендации для поддержания свежести кожи

Режим сна во время карантина не должен быть нарушен. Ведь гормоны, которые вырабатываются во время сна, не должны сбиваться. Так, гормон стресса кортизол во время сна понижается, а гормон сна и спокойствия мелатонин – наоборот, повышается. Все это сказывается на тонусе нашей кожи, настроении и состоянии организма в целом. Кроме того, при нарушении сна мы рискуем нарушить солевой баланс, который неизменно приводит к отечности лица, отекам под глазами, – комментирует Фокусу косметолог Елена Сидоренко

Регулярно делайте маски, но не более 1-2 раз в неделю. Если у вас нет готовой маски, то ее можно приготовить самостоятельно и очень недорого. Приобретите в магазине или аптеке белую глину, в пропорции 1*1. смешайте ее с жирной сметаной и нанесите на кожу лица. Это средство прекрасно напитает вашу кожу и отбелит.