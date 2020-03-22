Новая сексуальность и стиль 70-х. Модные тренды сезона весна-лето 2020

Для тех, кому важно знать модные тренды сезона весна-лето 2020 даже в условиях карантина, Фокус подготовил обзор ключевых тенденций мира моды.

Последние несколько недель жителям планеты, мягко говоря, совсем не до модных трендов сезоне и подбора гардероба. Даже легендарные модные дома были вынуждены изменить планы в отношении показов, презентаций и других масштабных мероприятий. Вспышка эпидемии коронавируса стала главным событием недели моды в Милане, а защитная маска — основным аксессуаром гостей модного марафона в итальянской фешен-столице.

Но даже в условиях карантина и тревожных новостей в СМИ можно поймать условный дзен и отправиться на прогулку в парк, съездить на природу, организовать любительскую фотосессию или разнообразить карантинные будни тем, что услужливо подскажет вам фантазия.

В любом случае полностью отказываться от планов пополнения гардероба и игнорировать модные тренды не стоит, тем более, что карантин рано или поздно закончится. Чтобы проанализировать, какие подиумные тенденции сезона весна-лето 2020 стоит включить в свой гардероб в первую очередь, Фокус обратился к участнику UFW SS 2019 дизайнеру Ксении Стаффорд (бренд By Kolotiy) и стилисту-шоперу Юлии Цыганенко.

Модные тренды сезона весна-лето 2020

Белый цвет

"В первую очередь хочется обратить внимание на один из ключевых цветов весеннего сезона, а это, на минуточку, белый, который оказался очень популярным на подиумах", — рассказывает Фокусу дизайнер Ксения Стаффорд.

"Для меня он очень символичен и передает ощущение легкости, чистоты и спокойствия, которые так тяжело найти в современном мире переполненном плохими новостями, шумом и бесконечной гонкой. Белый можно найти у Stella McCartney, Tod’s, Loewe, а показ Valentino был открыт блоком из 20 белых платьев. Силуэты при этом кардинально разные, начиная от рубашки или костюма, заканчивая платьями на подобие свадебных как Brandon Maxwell", – говорит Ксения Стаффорд.

Джинсовая ткань

Еще один статичный тренд, который долго не сдает свои позиции и постоянно появляется на подиумах – это джинсовая ткань. Будь то тотал лук из денима или юбка-карандаш с разрезом спереди. Посмотреть, как носить джинс в этом сезоне можно у CELINE, Stella McCartney и даже Alexander McQueen", – рассказывает Фокусу Ксения Стаффорд.

Объемные силуэты

"А-образные рукава-буфы, мешковатые брюки и широкие плечи, – что же у всех этих деталей одежды общего? Это, конечно же, объем! Обьем во всем везде и всегда! Прекрасные объемные платья можно посмотреть у ROKSANDA, Loewe и Rochas. Пышные рукава на платьях отлично вписались в коллекции Alexander McQueen и Valentino. Дизайнеры, которые зачастую делают акцент на плечи, в этом сезоне еще больше их увеличили. Balenciaga и Balmain представили пиджаки с экстра широкими плечами. Что же касается брюк, то широкие представители обитают в коллекциях Tory Burch, Michael Kors и Erdem. Для меня тренд на объем будет всегда про свободу и отсутствие страха заявить о себе", – комментирует модный эксперт.

Экологичность или lagom

"Конечно же, стоит упоминуть об экологичности. Важный тренд, который, по моему мнению, должен перейти в разряд образа жизни современного осознанного человека. Многие бренды переходят на более устойчивые материалы, перестают использовать мех и кожу в своих коллекциях, стремясь найти инновационные подходы в своей работе. В данном контексте мне хотелось бы упомянуть несколько украинских брендов Ksenia Schnaider работающая с upcycling, Natasha Zinko создала коллекцию из так называемого мертвого стока (ткани остатки из прошлых коллекций)", — заключила дизайнер Ксения Стаффорд.

В отношении тренда на "модную экологичность" с дизайнером сходится во мнении и стилист Юлия Цыганенко. "Ключевой мировой тренд сегодня — это lagom, который, в свою очередь, пропагандирует ресайклинг и апсайклинг в основе которых лежит бережливое и разумное потребление", — комментирует Фокусу эксперт. — В связи с такой тенденцией, многие дизайнеры представили на подиумах одежду из переработанных материалов, а также концептуальные и экологичные тематические вещи и аксессуары".

Стиль 1970-х

"В числе прочих ключевых трендов, которые я хотела бы выделить, — отсылки к модным кодам 1970-х годов. Острый воротник, и полуприталенные силуэты жакетов. Впрочем, многослойность также не сдаёт своих позиций, как в духе той модной эпохи. Вот уже который сезон на фешен-олимп пытаются "взобраться" брюки клёш, и в этом сезоне им это наконец-то удалось! Все стритстайлеры и модные блогеры уже опробовали этот тренд и выглядит это весьма свежо".

Длина мини

"К другим немаловажным тенденциям стоит отнести длину мини, "представители" которой долго пылились в шкафу без дела. Настало время их достать и показать миру свои ноги! Дизайнеры презентовали в этом сезоне огромное количество юбок, платьев и даже шорт в обозначенной длине. Только советую весьма внимательно отнестись к выбору длины, так как даже пара миллиметров может испортить самые идеальные конечности", — рекомендует Фокусу Юлия Цыганенко.

Костюмы-тройки

Если говорить о костюмных решениях, то следует сказать, что на смену костюмам двойкам пришли костюмы с жилетами в мужском стиле. Причём жилет можно носить не только в составе костюма, но и как самостоятельный элемент на голое тело, с брюками, шортами, с футболкой и джинсами. Костюмы могут быть не только с брюками различного кроя, но и с юбками и даже шортами-бермудами, которые также стали трендом сезона весна-лето 2020.

Пастельные оттенки

"Модницам со всего мира уже полюбился этот тренд", — рассказывает Юлия Цыганенко. — "Леденцовые" оттенки фисташкового, лавандового, розового и голубого — это невероятно свежее и красивое сочетание для весны-лета 2020. Это могут быть и монохромные тотал-луки в одном оттенке или комбинация из двух или более цветов. Чем прекрасны пастельные тона так это тем, что они легко комбинируются между собой и помогают создавать интересные и стильные комплекты".

Минимализм

"В последнее время актуален тренд "ничего лишнего". Минимум деталей, четкость и лаконичность. Именно так можно охарактеризовать данный стиль, который основательно полюбился не только модницам, но и тем, кто далёк от модных тенденций. Все больше дизайнеров предлагают максимально практичные и носибельный вещи, которые все также просто миксовать с более акцентными и яркими вещами", — рассказывает модный эксперт.

Новая сексуальность

Также к одному из главных трендов сезона стилист Юлия Цыганенко относит так называемую "новую сексуальность". "В противовес оверсайзу и строгой маскулинности дизайнеры представили ряд откровенных и сексуальных коллекций. Гиперглубокие вырезы, прозрачные шифоновые блузы и платья, корсеты, приталенные силуэты часто мелькали на неделях моды. А ещё недавно потерявшие актуальность велосипедки вскоре будут заменены ультракороткими трикотажными шортами. Тренд спорный, потому что для того, чтобы это смотрелось красиво над фигурой придется основательно поработать, — объясняет Юлия Цыганенко.

Цвет фуксия

Цвет, который придумала Эльза Скиапарелли, вот уже который сезон возвращается с новой силой. Если вы ещё не обзавелись костюмом или платьем этого цвета, самое время подумать о покупке. Только внимательно выбирайте и подбирайте этот оттенок к своей внешности, особенно в портретной зоне. Чуть ярче, чем нужно и вот уже в центре внимания не вы, ваш костюм.