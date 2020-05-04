"Путь к свободе": принц Гарри и Меган Маркл готовят к выпуску скандальную биографию

Уже в конце лета на прилавках книжных магазинов появится биография принца Гарри и Меган Маркл под названием "Путь к свободе". В Британии ожидают, что книга спровоцирует очередной скандал при дворе. Об этом пишет Daily Mail.

368-страничная книга выйдет 20 августа в издательском доме Harper Collins. Гарри и Меган дали интервью авторам, причем именно тогда, когда, как стало известно позже, они готовились разорвать официальные отношения с королевской семьей.

Фото: Amazon

В описании книги говорится, что "мало кто знает правдивую историю о Гарри и Меган". Но биография ее расскажет "она раскроет неизвестные подробности совместной жизни герцогов Сассекских, развеяв слухи и заблуждения, которые преследуют пару с начала их отношений".

Также в аннотации указано, что книга написана благодаря участию близких к паре инсайдеров. А "В поисках свободы" – это "честный, близкий и обезоруживающий портрет уверенной в себе, влиятельной и дальновидной пары, которая побоялась нарушить традиции и нашла в себе смелость следовать своей собственной дорогой, создавая гуманитарное наследие, которое будет иметь огромное значение для всего мира".

Фото: Royal Family

Один из авторов, Омид Скоби, известен как преданный поклонник Меган и один их журналистов, с которыми герцогиня общается, не смотря на нелюбовь к таблоидам.

Как ранее писал Фокус:

Меган Маркл и принц Гарри присмотрели особняк в Пасифик Палисадес, в окрестностях Лос-Анджелеса стоимостью 12,5 млн долларов. Дом продается продюсером фильма "Форсаж" Стивом Чэсменом, а его соседями являются такие знаменитости, как Том Хэнкс и Бен Аффлек.