Принц Гарри рассказал друзьям, что не может привыкнуть к жизни в Лос-Анджелесе

В последнее время внук королевы Елизаветы претерпевает сложные перемены в связи с недавним отказом от королевских обязанностей

Принц Гарри, в связи со сложением королевских обязанностей, был вынужден отказаться от звания генерала-капитана королевской морской пехоты и почетного командующего королевскими ВВС Хонингтона, правда, сохранил за собой звание майора. Об этом пишет express.co.uk.

Такие масштабные перемены внесли немалый дискомфорт в моральное состояние принца Гарри. Так, во время недавнего общения со знакомыми, внук королевы Елизаветы признался, что скучает по армии и никак не может привыкнуть к жизни в Лос-Анджелесе.

"Гарри сказал своим приятелям, что действительно скучает по армии и своим военным регалиям. Ему не хватает армейского духа товарищества. Он признался друзьям, что до сих пор не может поверить в случившееся. Не может привыкнуть к тому, что его жизнь перевернулась с ног на голову. Он был по-настоящему счастлив, когда служил в армии. Но потом он встретил Меган, и его жизнь стала еще прекрасней. Но мне кажется, что он не предполагал, что все обернется именно так", - рассказал собеседник издания.

При этом, принц Гарри не обвиняет Меган Маркл в своем нынешнем дискомфорте. Он лишь делает акцент на том, что огорчен потерей военных регалий.

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