Невероятно сложное решение: принц Гарри перенес "Игры Непокоренных" на следующий год

Принц заявил, что сожалеет о принятом решении, однако оно необходимо

Принц Гарри записал видеообращение, в котором заявил, что принял "невероятно сложное решение", но все-таки решил отменить ежегодные "Игры непокоренных" (Invictus Games) в 2020 году, и перенести их на следующий.

Организаторы говорят, что соревнование, которое должно было пройти в Гааге, теперь может быть перенесено на май или июнь 2021 года. Гарри, в своем сообщении в Twitter сообщил, что ему очень жаль, однако, "они не могли этого не сделать" и что это "самый разумный и самый безопасный вариант для всех": для участников соревнований, их родственников и международной аудитории.

Особенно, если учесть, что в "играх" принимают участие получившие ранения военнослужащие и ветераны со всего мира, а значит риск заражения увеличивается.

Фото: invictus games foundation

"Игры непокоренных" (Invictus Games) – международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, были основаны герцогом Сассекским в 2014 году.

Как ранее писал Фокус:

Принц Гарри, певец Джон Бон Джови и участники хора Invictus Games повторили известное фото с обложки альбома Abbey Road группы The Beatles. Помимо этого, рок-музыкант и герцог Сасексский записали совместный кавер на песню Unbroken ("Несокрушимый"), которая стала официальном гимном "Игр непокоренных".