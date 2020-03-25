Меган Маркл предложили роль в "Симпсонах"

Также создатели не против участия принца Гарри

После того, как герцоги Сассекские завершили свои дела в Британии и вернулись в канадский Ванкувер, где сейчас пребывают в самоизоляции, им продолжают поступать предложения о сотрудничестве. Одно из последних – роль в известном мультсериале "Симпсоны", пишет Page Six.

В "Симпсонах" часто появлялись знаменитости, а серия в которой Дональд Трамп стал президентом США даже называют пророческой.

Теперь и у принца Гарри с женой появился шанс присоединиться к компании жителей вымышленного городка Спрингфилд.

"Мы говорили о Гарри и Меган. Я слышал, что она хочет заняться озвучкой. Так что, если вы читают это, позвоните нам!", - сказал в интервью британскому журналу Radio Times продюсер Simpsons Эл Джин.

Эскиз того, как Меган Маркл может выглядеть в "Симпсонах"

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Также продюсеры предложили роль эко-активистке Грете Тунберг, даже рассказали, что по сюжеты она должна будет встретится с Лизой Симпсон, ведь Лиза была озабочена проблемами экологии задолго до того, как в эту борьбу вступила Грета, но эко-активистка пока ответа не дала.

Как ранее писал Фокус:

45-летний актер Саймон Рекс, известный по роли Джорджа в фильме "Очень страшное кино 4" сделал заявление о том, что британские таблоиды предлагали ему солидную сумму за ложь об отношениях с Меган Маркл. Саймон и Меган были знакомы и даже работали вместе над телепроектом "Сокращения", однако только общением дело и ограничилось. Актер рассказал в подкасте Hollywood Raw, что они даже никогда не целовались, а просто сходили вместе на обед.