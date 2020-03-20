Много денег: американский актер рассказал, сколько ему предлагали таблоиды за ложь о Меган Маркл

Неожиданное признание сделал 45-летний актер Саймон Рекс

45-летний актер Саймон Рекс, известный по роли Джорджа в фильме "Очень страшное кино 4" сделал заявление о том, что британские таблоиды предлагали ему солидную сумму за ложь об отношениях с Меган Маркл. Об этом пишет Just Jared.

Саймон и Меган были знакомы и даже работали вместе над телепроектом "Сокращения", однако только общением дело и ограничилось. Актер рассказал в подкасте Hollywood Raw, что они даже никогда не целовались, а просто сходили вместе на обед.

Саймон Рекс в юности, когда он снимался для порнофильмов/Фото: Starzlife

Но информация об этом просочилась в прессу и сразу несколько британских таблоидов предложили Саймону деньги, чтобы он соврал об отношениях с Меган Маркл. Актер признался, что один из таблоидов предлагал ему 70 тысяч долларов.

Однако Саймон отказался, потому что не считал, что лгать и подставлять Меган – это хорошая идея.

Фото: скриншот из фильма "Очень страшное кино 4"

Когда стало известно, что Меган выходит замуж за принца Гарри, в прессе стали часто появляться слухи о ее прошлых отношениях, а ее бывший муж даже записал веселое видеообращение во время своей холостяцкой вечеринки.

Как ранее писал Фокус:

Бывший муж Меган Маркл, супруги британского принца Гарри и герцогини Сассекской не смог удержаться и вспомнил о ней на своем мальчишнике. По слухам, его брак с Меган продлился всего два года из-за того, что она получила желаемый старт на телевидении и муж-продюсер оказался ей не нужен. Официальная версия звучит иначе: якобы супруги расстались в 2011 году из-за "непримиримых разногласий".