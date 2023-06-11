У Ирины Шейк ответили на слухи о ее новом романе с бывшим мужем Жизель Бюндхен

Поводом для слухов о романе Ирины и Тома Брэди стало ее поведение на свадьбе Джо Нахмада и Мэдисон Хедрик на Сардинии, когда Шейк буквально не сводила глаз со звезды американского футбола.

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37-летняя супермодель Ирина Шейк недавно спровоцировала слухи о том, что без ума от бывшего мужа другой супермодели, Жизель Бюндхен. 45-летний спортсмен Том Брэди пополнил ряды завидных холостяков, и на свадьбе миллиардера Джо Нахмада и Мэдисон Хедрик на Сардинии, куда были приглашены знаменитости, Ирина якобы недвузначно демонстрировала свою симпатию к Тому. В комментарии Daily Mail вице-президент модельного агентства The Society Management Чери Боуэн поспешил внести ясность в шквал пересудов.

Он назвал информацию, обнародованную рядом таблоидов, "полной ложью".

"Это полностью злонамеренный и вымышленный рассказ о том вечере", – заявил представитель супермодели.

Ирина Шейк

Источник, близкий к Шейк, сказал, что Том и Ирина – "просто друзья"

Ранее Page Six обнародовал информацию о том, что на свадьбе модель, которая ранее встречалась с Брэдли Купером, Криштиану Роналду и Канье Уэстом, буквально бросалась на Брэди и "преследовала его все выходные". Неназванный источник также рассказал изданию, что красавица не заинтересовала семикратного чемпиона Суперкубка.

Всего несколько месяцев назад футболист развелся с Жизель. Хотя слухи об их расставании ходили уже давно, семейный статус пара держала в секрете прежде, чем в октябре прошлого года сообщить о том, что они больше не муж и жена.

Том Брэди

"Мы пришли к этому решению полюбовно и с благодарностью за время, которое мы провели вместе. Мы благословлены красивыми и замечательными детьми, которые во всех отношениях будут продолжать оставаться центром нашего мира. Мы желаем друг другу только самого лучшего, поскольку мы ищем новые главы в нашей жизни, которые еще предстоит написать", – написал Брэди в соцсетях.

У Тома и Жизель – двое детей: Вивиан и Бенджамин. Брэди также является отцом сына Джека актрисы Бриджит Мойнахан, с которой у него были отношения.

У Ирины подрастает шестилетняя дочь Леа. Ее отец – оскароносный актер и режиссер Брэдли Купер. В последние несколько месяцев пару неоднократно видели в Нью-Йорке вместе с их дочкой.

Ранее Фокус писал, что Ирина Шейк на публике появилась в прозрачном платье, под которым был комплект нижнего белья.