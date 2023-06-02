Ирина Шейк и Брэдли Купер были замечены на прогулке с дочкой (фото)

Бывшие супруги проводят часто время вместе ради шестилетней дочери.

Related video

37-летняя российская супермодель Ирина Шейк и 48-летний американский актер Брэдли Купер были замечены на прогулке со своей 6-летней дочкой Леей. Они гуляли в Нью-Йорке, держась за руки. Об этом пишет Daily Mail.

Прогуливаясь по городским улицам, модель продемонстрировала стройную фигуру в черном мини-платье без рукавов. Она надела пару белых носков вместе с черными кроссовками Nike, чтобы соответствовать цветовой гамме ее наряда. Шейк, которая много лет живет и работает в США с лучшими мировыми дизайнерами, дополнила образ черной сумкой, а в левой руке держала черную куртку. Черные солнцезащитные очки овальной формы и большие серьги-кольца завершили ансамбль знаменитости.

Звезда "Мальчишника в Вегасе" надел синие джинсы и черную кофту. Свой комфортный аутфит Купер дополнил красными кроссовками и стильным очками.

Бывшая пара держалась за руки со своей шестилетней дочерью, которая надела сарафан и повесила на плечи розовый рюкзак.

Во время прошлого интервью с Elle Шейк обсуждала воспитание Леи со своим бывшим Брэдли.

"Я никогда не понимала термина совместное воспитание. Когда я с дочерью, я на 100 процентов мать, а когда она со своим отцом, он на 100 процентов ее отец. Совместное воспитание — это воспитание", — сказала модель.

Она также отметила, что Купер "самый удивительный папа".

Ранее Фокус писал, что Брэдли Купер залюбовал Сеть трогательным жестом во время прогулки с единственной дочерью.