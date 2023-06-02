Ірина Шейк та Бредлі Купер були помічені на прогулянці з донькою (фото)

Колишнє подружжя проводить часто час разом заради шестирічної доньки.

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37-річна російська супермодель Ірина Шейк та 48-річний американський актор Бредлі Купер були помічені на прогулянці зі своєю 6-річною донькою Леєю. Вони гуляли в Нью-Йорку, тримаючись за руки. Про це пише Daily Mail.

Прогулюючись міськими вулицями, модель продемонструвала струнку фігуру в чорній міні-сукні без рукавів. Вона одягла пару білих шкарпеток разом із чорними кросівками Nike, щоб відповідати кольоровій гамі її вбрання. Шейк, яка багато років живе та працює в США з найкращими світовими дизайнерами, доповнила образ чорною сумкою, а в лівій руці тримала чорну куртку. Чорні сонцезахисні окуляри овальної форми та великі сережки-кільця завершили ансамбль знаменитості.

Зірка "Похмілля у Вегасі" надів сині джинси та чорну кофту. Свій комфортний аутфіт Купер доповнив червоними кросівками та стильними окулярами.

Колишня пара трималася за руки зі своєю шестирічною дочкою, яка вдягла сарафан і повісила на плечі рожевий рюкзак.

Під час минулого інтерв'ю з Elle Шейк обговорювала виховання Леї зі своїм колишнім Бредлі.

"Я ніколи не розуміла терміну спільне виховання. Коли я з дочкою, я на 100 відсотків мати, а коли вона зі своїм батьком, він на 100 відсотків її батько. Спільне виховання — це виховання", — сказала модель.

Вона також зазначила, що Купер "найдивовижніший тато".

Раніше Фокус писав, що Бредлі Купер залюбував Мережу зворушливим жестом під час прогулянки з єдиною дочкою.