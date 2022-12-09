Бредлі Купер показав усю любов до доньки в одному фото
Ірина Шейк та Бредлі Купер виховують спільну 5-річну доньку Лею.
47-річного голлівудського актора Бредлі Купера помітили з донькою від Ірини Шейк. Про це пише Daily Mail.
Місцеві папараці "зловили" зворушливий момент, під час якого зірковий батько тримав чорну парасольку над головою своєї єдиної дитини. Бредлі Купер забрав 5-річну Лею з дитячого садочка в Нью-Йорка.
Донька актора та моделі була одягнута в курточку кольору хакі, червоний костюм та яскраві помаранчеві чобітки. У руках Лея тримала рожевий рюкзак.
Російська модель, яка тривалий час мешкає та працює в США, та голлівудський актор розійшлися у 2019 після чотирьох років стосунків. Повідомлялося, що причиною розриву могла стати Леді Гага, з якою Бредлі Купер зіграв головні ролі у фільмі "Зірка народилася".
Втім, зіркові батьки проводили багато часу разом через спільну доньку Лею. А у листопаді 2022 стало відомо про возз'єднання знаменитостей. Зокрема повідомлялося, що закохані планують ще одну дитину.
Нагадаємо, Ірина Шейк та Бредлі Купер вийшли на прогулянку зі своєю донькою.
Також Фокус писав про плани Ірини Шейк та Бредлі Купера на Різдво 2022.