Бредлі Купер показав усю любов до доньки в одному фото

Ірина Шейк та Бредлі Купер виховують спільну 5-річну доньку Лею.

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47-річного голлівудського актора Бредлі Купера помітили з донькою від Ірини Шейк. Про це пише Daily Mail.

Місцеві папараці "зловили" зворушливий момент, під час якого зірковий батько тримав чорну парасольку над головою своєї єдиної дитини. Бредлі Купер забрав 5-річну Лею з дитячого садочка в Нью-Йорка.

Донька актора та моделі була одягнута в курточку кольору хакі, червоний костюм та яскраві помаранчеві чобітки. У руках Лея тримала рожевий рюкзак.

[ + – ] Бредлі Купер з донькою

Російська модель, яка тривалий час мешкає та працює в США, та голлівудський актор розійшлися у 2019 після чотирьох років стосунків. Повідомлялося, що причиною розриву могла стати Леді Гага, з якою Бредлі Купер зіграв головні ролі у фільмі "Зірка народилася".

Втім, зіркові батьки проводили багато часу разом через спільну доньку Лею. А у листопаді 2022 стало відомо про возз'єднання знаменитостей. Зокрема повідомлялося, що закохані планують ще одну дитину.

[ + – ] Бредлі Купер з донькою

Нагадаємо, Ірина Шейк та Бредлі Купер вийшли на прогулянку зі своєю донькою.

Також Фокус писав про плани Ірини Шейк та Бредлі Купера на Різдво 2022.