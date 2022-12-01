Ірина Шейк та Бредлі Купер планують разом провести різдвяні канікули

Зіркова пара вирішує, що подарувати доньці Леї.

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Стало відомо, як Ірина Шейк та Бредлі Купер збираються провести різдвяні канікули після чуток про їхнє примирення. Про це пише Hollywood Life.

Повідомляється, що зіркова пара уже розпочала підготовку до католицького Різдва, яке святкують 25 грудня. Цей день актор та модель планують провести разом зі своєю донькою Леєю. Зокрема наразі вони думають про те, що подарувати спільній дитині.

[ + – ] Ірина Шейк та Бредлі Купер Фото: Getty Images

"Ірина дуже хоче провести Різдво з Бредлі та Леєю. Протягом багатьох років у них були дружні стосунки, але цього разу буде все інакше. Вони ближчі, ніж коли-небудь раніше. Модель рада бути разом і святкувати всією родиною", — розповідає інсайдер видання.

Восени 2022 стало відомо про примирення зіркової пари, російської модель Ірини Шейк та голлівудського актора Бредлі Купера. Вони розійшлися у 2019 після чотирьох років стосунків. Проте проводили багато часу разом задля спільної дитини — доньки Леї.

[ + – ] Ірина Шейк та Бредлі Купер Фото: Getty Images

Офіційно про новий сімейний статус знаменитості не розповідають, проте західні таблоїди активно цитують інсайдерів, близьких до зірок.

Нагадаємо, Ірина Шейк розповіла про свої методи виховання.

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