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Стиль життя

"Я хочу виховати сильну жінку". Ірина Шейк розповіла про материнство

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Фото: Instagram/irinashayk | Ірина Шейк

Знаменитість виховує трирічну доньку Лею від голлівудського актора Бредлі Купера.

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36-річна російська модель Ірина Шейк відверто розповіла про материнство та прикрасила свіжу обкладинку видання V Magazine.

На головній сторінці глянцю зірка подіумів, яка тривалий час мешкає та працює у США, постала в чорно-білій сукні Self-Portrait з глибоким декольте та червоних латексних рукавичках Vex Latex.

Зокрема Ірина Шейк зізналася, що навіть не думала про модельну кар'єру.

"Ніколи не думала, що зможу стати моделлю. У дитинстві з мене знущалися", — зізналася зірка подіумів, додавши, що в неї була дуже струнка фігура, темна шкіра та великі губи. Через те, що Ірина Шейк втратила батька в 14 років, а мамі доводилося працювати на трьох роботах, вона вирішила почати заробляти на особливостях своєї зовнішності, що згодом привело до великих успіхів.

Ірина Шейк. Фото: V Magazine Fullscreen
Ірина Шейк. Фото: V Magazine

"Я відчувала, що повинна стати чоловіком. І моделінг допоміг мені це зробити, це змінило наше життя", — додала знаменитість.

Окрім цього, молода мама відверто розповіла про материнство.

"Ми вирішили не наймати няню і виховуємо доньку самі… Бути мамою чудово. Навіть уявити собі не могла, що мені це так буде подобатися, і що я так буду любити сильно ще когось… Я хочу виховати сильну жінку і навчити її того, чого навчили мене бабуся та мама", — зізналася Ірина Шейк.

Ірина Шейк та Бредлі Купер з донькою Fullscreen
Ірина Шейк та Бредлі Купер з донькою
Фото: Bradley Cooper/Instagram

Російська модель та голлівудський актор Бредлі Купер виховують трирічну доньку Лею. У 2019 році пара розійшлася, проте наразі в мережі активно обговорюють примирення зіркових батьків.

Нагадаємо, Ірина Шейк продемонструвала вдалий варіант пуховика на зиму 2022/23.

Також Фокус писав про прогулянку Ірини Шейк та Бредлі Купера з донькою.