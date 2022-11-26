Бредлі Купер у яскраво-червоній шапці прогулявся з Іриною Шейк та донькою

Знаменитості відновили свої романтичні стосунки.

Related video

36-річну російську модель Ірину Шейк та голлівудського актора Бредлі Купера помітили на прогулянці з донькою. Про це пише Daily Mail.

Папараці сфотографували зіркову пару в День Подяки. Батьки разом з донькою Леєю поверталися додому. Зірка подіумів у святковий день обрала образ у темних відтінках — чорне худі, спортивні штани, туфлі та окуляри.

Тим часом коханий Ірини Шейк був одягнутий у яскраво-червону шапочку з написом "Любов" та помпоном, сіру кофту та штани.

Донька зіркового союзу продемонструвала ніжно-рожевий спортивний костюм.

[ + – ] Ірина Шейк та Бредлі Купер

Актор та модель відновили свої романтичні стосунки після чотирьох років перерви. У 2019 вони оголосили про розставання. І, як повідомлялося в мережі, причиною розриву зіркової пари стала Леді Гага, з якою Бредлі Купер знімався у фільмі "Народження зірки".

Втім, офіційно знаменитості не коментують своє примирення. Їх часто помічають разом папараці, а інсайдери розповідають про теплі почуття між зірковими батьками.

Нагадаємо, Ірина Шейк та Бредлі Купер вийшли вдвох на прогулянку в Нью-Йорку.

Також Фокус писав про наймодніший пуховик сезону осінь-зима 2022/23, який напередодні продемонструвала Ірина Шейк.