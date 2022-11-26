Бредлі Купер у яскраво-червоній шапці прогулявся з Іриною Шейк та донькою
Знаменитості відновили свої романтичні стосунки.
36-річну російську модель Ірину Шейк та голлівудського актора Бредлі Купера помітили на прогулянці з донькою. Про це пише Daily Mail.
Папараці сфотографували зіркову пару в День Подяки. Батьки разом з донькою Леєю поверталися додому. Зірка подіумів у святковий день обрала образ у темних відтінках — чорне худі, спортивні штани, туфлі та окуляри.
Тим часом коханий Ірини Шейк був одягнутий у яскраво-червону шапочку з написом "Любов" та помпоном, сіру кофту та штани.
Донька зіркового союзу продемонструвала ніжно-рожевий спортивний костюм.
Актор та модель відновили свої романтичні стосунки після чотирьох років перерви. У 2019 вони оголосили про розставання. І, як повідомлялося в мережі, причиною розриву зіркової пари стала Леді Гага, з якою Бредлі Купер знімався у фільмі "Народження зірки".
Втім, офіційно знаменитості не коментують своє примирення. Їх часто помічають разом папараці, а інсайдери розповідають про теплі почуття між зірковими батьками.
Нагадаємо, Ірина Шейк та Бредлі Купер вийшли вдвох на прогулянку в Нью-Йорку.
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