Ірина Шейк та Бредлі Купер вийшли вдвох на прогулянку (фото)

Пару помітили на вулицях Нью-Йорка.

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36-річна російська модель та голлівудський актор Бредлі Купер вийшли на прогулянку вдвох. Про це пише Daily Mail.

Батьків помітили в Нью-Йорку під час романтичної прогулянки. Для виходу зірка подіумів, яка тривалий час мешкає та працює в США, вибрала чорні штани, джемпер у смужку та вільну куртку. Волосся знаменитості було розпущене. А до образу вона додала футуристичні окуляри.

Тим часом американський актор був одягнутий у коротке темно-синє пальто, джинси та тримав у руках темний термос.

[ + – ] Бредлі Купер та Ірина Шейк

Ірина Шейк та Бредлі Купер виховують спільну доньку Лею. У 2019 вони розсталися після кількох років стосунків. Проте наприкінці 2022 стало відомо, що зіркова пара відновила свої романтичні стосунки. Втім, і раніше Ірина Шейк та Бредлі Купер багато часу проводили разом задля спільної дитини.

Після розриву з Купером зірка подіумів зустрічалася з американським репером Каньє Вестом. Тим часом актор мав романтичні стосунки з помічницею Гілларі Клінтон Хумою Абедін.

[ + – ] Бредлі Купер та Ірина Шейк з донькою Фото: Bradley Cooper/Instagram

Нагадаємо, за словами інсайдерів, наразі між Іриною Шейк та Бредлі Купером багато любові.

Також Фокус писав про ідеальну куртку для зими 2022/23, яку напередодні продемонструвала Ірина Шейк.